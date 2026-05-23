¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan el día de hoy por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. A continuación, vive el minuto a minuto en Bolavip Perú.

#LAPREVIA | 🎙️ @Eduardo_Combe : "Hoy viene el Mano Menezes, ya que el día jueves hará la convocatoria de la selección". #AlianzaLima vs #LosChankas 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/LlmxElxYSz

El entrenador de la Selección Peruana estará en uno de los palcos del Estadio Alejandro Villanueva para apreciar el duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas.

#LAPREVIA | 🎙️Walter Paolella: "Tenemos un gran plantel y por eso llegamos a esta instancia" "Vamos a hacer nuestro juego". #LosChankas 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/vV464NVomm

El entrenador de Los Chankas analizó el duelo frente a Alianza Lima y mostró mucha confianza en las cualidades de su equipo.

#LAPREVIA | 🎙️Pablo Guede: "Esto es fútbol y puede pasar lo que sea, pero nos tenemos que ir con la tranquilidad que hicimos de todo para poder ganar". #AlianzaLima 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/WVnTgCM6q5

El entrenador de Alianza Lima no canta victoria antes de tiempo y mostró tranquilidad para el duelo de esta noche contra Los Chankas.

Alianza Lima y Los Chankas miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva estará repleto en todas sus tribunas para recibir el partido más importante del equipo blanquiazul en lo que va de la presente temporada, mientras que los visitantes no quieren ver cómo el rival celebra en su cara y pretenden sorprender a como de lugar.

Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a Cienciano en el Cusco y Los Chankas venció 1-0 a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas, así que las expectativas para el encuentro de esta noche son bastante altas. Eso sí, son los victorianos quienes dependen de sí mismos para conseguir el título del Torneo Apertura 2026, así que veremos si son capaces de justamente ejercer dicho favoritismo en la cancha.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?

19:30 | México (CDMX)

20:30 | Perú, Colombia y Ecuador

21:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?