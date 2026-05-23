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¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Sigue todas las incidencias del partidazo que se juega en el Estadio Alejandro Villanueva entre Alianza Lima y Los Chankas.

¡La palabra de Pablo Guede!

El entrenador de Alianza Lima no canta victoria antes de tiempo y mostró tranquilidad para el duelo de esta noche contra Los Chankas.

¡La palabra de Walter Paolella!

El entrenador de Los Chankas analizó el duelo frente a Alianza Lima y mostró mucha confianza en las cualidades de su equipo.

¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación completa de Alianza Lima dijo presente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva de cara al duelo ante Los Chankas.

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¡Alineación de Los Chankas!

Walter Paolella definió el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Alianza Lima: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, Michael Kaufman, David Gonzáles; Oshiro Takeuchi, Adrián Quiroz, Abdiel Ayarza, Ayrthon Quintana; Franco Torres, Marlon Torres y Jarlin Quintero.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Los Chankas en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

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¡Presencia de Mano Menezes!

El entrenador de la Selección Peruana estará en uno de los palcos del Estadio Alejandro Villanueva para apreciar el duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores para el partido de hoy ante Los Chankas en Matute.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas!

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan el día de hoy por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. A continuación, vive el minuto a minuto en Bolavip Perú.

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Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Los Chankas miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva estará repleto en todas sus tribunas para recibir el partido más importante del equipo blanquiazul en lo que va de la presente temporada, mientras que los visitantes no quieren ver cómo el rival celebra en su cara y pretenden sorprender a como de lugar.

Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a Cienciano en el Cusco y Los Chankas venció 1-0 a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas, así que las expectativas para el encuentro de esta noche son bastante altas. Eso sí, son los victorianos quienes dependen de sí mismos para conseguir el título del Torneo Apertura 2026, así que veremos si son capaces de justamente ejercer dicho favoritismo en la cancha.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:30 | México (CDMX)
  • 20:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 21:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV
  • Zapping TV
  • Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
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