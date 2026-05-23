¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Alianza Lima y Los Chankas miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva estará repleto en todas sus tribunas para recibir el partido más importante del equipo blanquiazul en lo que va de la presente temporada, mientras que los visitantes no quieren ver cómo el rival celebra en su cara y pretenden sorprender a como de lugar.
Alianza Lima viene de derrotar 1-0 a Cienciano en el Cusco y Los Chankas venció 1-0 a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas, así que las expectativas para el encuentro de esta noche son bastante altas. Eso sí, son los victorianos quienes dependen de sí mismos para conseguir el título del Torneo Apertura 2026, así que veremos si son capaces de justamente ejercer dicho favoritismo en la cancha.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?
- 19:30 | México (CDMX)
- 20:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV
- Zapping TV
- Fanatiz