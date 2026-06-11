¿Por qué Corea del Sur vs. Chequia no va por TV Abierta? Dónde ver EN VIVO en Perú

Canales para ver Corea del Sur vs. Chequia por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026: conoce la guía completa gratis y en vivo.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 11 de junio con el esperado duelo entre Corea del Sur y Chequia por la primera jornada del Grupo A. Ambas selecciones buscarán arrancar con una victoria para acercarse a los dieciseisavos de final tras el triunfo inicial de México sobre Sudáfrica.

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El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, también conocido como Estadio Akron, una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026. Además de ello, desconcertó que América Televisión no tenga los derechos para transmitir el partido entre Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026, pero no te preocupes: enseguida te enseñamos cómo verlo por otros canales oficiales.

Corea del Sur llega con figuras como Son Heung-min, Lee Kang-in y Kim Min-jae, mientras que Chequia deposita sus esperanzas en Patrik Schick y Tomáš Souček.

Los horarios confirmados para el partido son: 20:00 en México, 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador, 22:00 ET en Estados Unidos y 23:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Son Heung-min vs. Patrik Schick en la previa del partido entre Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Chequia por TV y streaming?

En México, el partido será transmitido por el Pase Mundial de ViX Premium. En Sudamérica podrá verse a través de DirecTV Sports y DGO. Para España, la transmisión estará disponible mediante DAZN y Movistar Plus+.

En cuanto al streaming online, los aficionados podrán seguir el encuentro por DGO, Paramount+, ViX, DAZN y las plataformas oficiales de los operadores con derechos de transmisión en cada país.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Ficha oficial del partido entre Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026

Partido : Corea del Sur vs. Chequia

: Corea del Sur vs. Chequia Fecha : jueves 11 de junio de 2026

: jueves 11 de junio de 2026 Grupo : A

: A Estadio : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Hora : 8:00 PM (México), 9:00 PM (Perú), 4:00 AM (Chequia – viernes 12 de junio), 8:00 AM (Corea del Sur – viernes 12 de junio)

: 8:00 PM (México), 9:00 PM (Perú), 4:00 AM (Chequia – viernes 12 de junio), 8:00 AM (Corea del Sur – viernes 12 de junio) TV : Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DirecTV Sports, DAZN y Movistar Plus+

: Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DirecTV Sports, DAZN y Movistar Plus+ Streaming: DGO, Paramount+, ViX y DAZN.

Conoce cómo puedes ver en vivo y en directo el partido entre Corea del Sur vs. Chequia por la fecha 1 dle Grupo A del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

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Alineaciones Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Han-beom Lee, Kim Min-Jae, Gi-hyuk Lee, Young-woo Seol; Tae-seok Lee, In-beom Hwang, Seung-Ho Paik, Lee Kang-in; Lee Jae-Sung y Son Heung-min.

Chequia: Matej Kovar; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Vladimir Coufal; David Jurasek, Tomas Soucek, Michal Sadilek, Pavel Šulc; Lukas Provod y Patrik Schick.

Datos claves

Corea del Sur y Chequia juegan este jueves 11 de junio en el Mundial 2026.

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El partido del Grupo A se disputará en el Estadio Guadalajara de México.