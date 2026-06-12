Lo confirmó el periodista Gustavo Peralta. Lapadula resolvió su situación con Spezia. Así, llegará la próxima semana para firmar con la 'U'.

Universitario de Deportes rompe el mercado del fútbol peruano. Es que hay acuerdo total para que Gianluca Lapadula se convierta en su gran refuerzo para el Torneo Clausura 2026. Tras arreglar su situación con el Spezia de Italia, el Bambino viajará al Perú en los próximos días y firmará su contrato para ser la nueva cara del conjunto crema.

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El periodista Gustavo Peralta, en su cuenta de X (Twitter), confirmó el acuerdo entre Universitario y Lapadula para que sea el nuevo centrodelantero del equipo dirigido por Héctor Cúper. La información también la confirmaron otros medios de comunicación como RPP. Así, todo está hecho para que el ‘9’ juegue por primera vez en el fútbol peruano.

Gustavo Peralta confirmó el acuerdo entre Lapadula y Universitario (X @Gustavo_p4).

De acuerdo a las informaciones, el centrodelantero de 36 años pudo resolver su situación contractual con el Spezia de Italia. Si bien tenía contrato hasta el 30 de junio próximo, lo cierto es que la ‘U’ necesitaba que pudiera finiquitarlo antes para que se sume de inmediato.

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Gianluca Lapadula terminó su etapa en Spezia, luego de descender a Serie C (Getty Images).

Los detalles del nuevo contrato de Gianluca Lapadula con Universitario

Gianluca Lapadula llegará al Perú entre jueves y viernes de la próxima semana. Firmará un contrato importante para ser de los mejores pagos de Universitario por un año y medio, es decir hasta diciembre del 2027.

La apuesta de Universitario para buscar el tetracampeonato nacional es total. Sin dudas, necesitaba de un refuerzo de jerarquía para reanimar a toda su hinchada luego de los malos resultados del primer semestre donde vio ganador del Torneo Apertura 2026 a Alianza Lima y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos.

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Por eso, el Bambino fue el elegido para ser el nuevo centrodelantero de Universitario y pelee el lugar de titular con Álex Valera. De acuerdo a ciertas informaciones, Héctor Cúper lo eligió por encima de Raúl Ruidíaz, quien también estaba entre los planes de la administración crema.

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