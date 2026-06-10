Las dos posiciones que Pablo Guede pidió en Alianza Lima para el Torneo Clausura

Pablo Guede viene pensando en lo mejor para el equipo de Alianza Lima con miras al segundo torneo del año. Es por eso que el entrenador argentino ya sabe que es lo que necesita para reforzar su plantel, así que hay dos posiciones que quiere si o si. Esto con la intensión de tener un equipo todavía más competitivo.

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Lo que se ha podido conocer por medios nacionales es que el argentino quiere tener un nuevo lateral y también un volante ofensivo. Esto con la intensión de tener un equipo todavía más competitivo. Sabe que no pueden conformarse con lo que tiene así que todavía buscan mucho más para ganar el Torneo Clausura.

Luis Advíncula en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

Uno de los jugadores que no ha estado al 100% es Luis Advíncula, por lo que le buscarían a alguien que le puede hacer un poco de competencia en el puesto. Mientras tanto, cuando hablamos de un volante ofensivo buscan un perfil que por ahí no tienen tan marcado, pese a tener varios jugadores con el rol de ir con todo al ataque.

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Lo que si es importante remarcar es que en este caso se está pidiendo jugadores que sean nacionales. Hay que recordar que por el momento tienen todos los cupos ocupados, a menos que algún jugador se termine de ir y el único que ha sonado con salir es Guillermo Viscarra. Eso sí, todavía no hay nada confirmado por parte del cuadro ‘blanquiazul’.

Alianza Lima en el mercado de invierno

Se ve que Alianza Lima no hará muchos fichajes como por ejemplo el año pasado, en el que buscó varios jugadores para reforzarse. Este año lo que tienen pensado es tan solo traer dos jugadores con la consigna de mantener la estructura del plantel y tratar de reforzar algunos huecos que todavía tienen.

Lo que si es muy posible que se puedan llegar a dar varias salidas, por ahora se habla solo de un jugador importante como Renzo Garcés. Después, los demás son elementos que podrían salir a préstamo a equipos del interior del país, con la intensión que puedan llegar a ganar minutos.

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Renzo Garcés en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima va a jugar la Copa de Liga y su primer partido será contra la César Vallejo. Este duelo se realizará el próximo domingo 14 de junio desde las 15:30 horas de Perú en este caso el juego se desarrollará en el complejo deportivo César Acuña. La transmisión del partido será vía Youtube.

Datos Claves

Pablo Guede busca un lateral y un volante ofensivo para reforzar a Alianza Lima.

busca un lateral y un volante ofensivo para reforzar a Alianza Lima. Luis Advíncula y Guillermo Viscarra son mencionados dentro de la actualidad del plantel blanquiazul.

y Guillermo Viscarra son mencionados dentro de la actualidad del plantel blanquiazul. 14 de junio es la fecha del partido de Alianza Lima ante César Vallejo.