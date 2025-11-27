Es tendencia:
Hernán Barcos rompió el silencio tras confirmarse su salida de Alianza Lima: “No voy a hablar”

Hernán Barcos habló por primera vez, luego de que se confirmó que dejará Alianza Lima. Sus declaraciones anticipan un momento importante.

Por Hugo Avalos

Hernán Barcos habló por primera vez luego de confirmarse su salida.
© X @gersoncuba2603Hernán Barcos habló por primera vez luego de confirmarse su salida.

Hernán Barcos habló por primera vez tras confirmarse su salida de Alianza Lima. Ante varios medios de comunicación, el ‘Pirata’ fue consultado por sus primeras sensaciones luego de que se le comunicó la decisión y el final de su ciclo en club blanquiazul.

A la salida del entrenamiento de Alianza Lima, con vistas al partido del Playoff ante Sporting Cristal, Hernán Barcos paró con su carro ante la gran cantidad de periodistas. Inmediatamente, fue consultado por su salida. Si bien tuvo sus primeras palabras al respecto, prometió conversar en otro momento.

Es que todavía no está en condiciones de hablar de su adiós del club y dijo que lo hará de una forma más organizada “por respeto a los hinchas”. También aseveró que esto será en un ambiente más “serio y tranquilo”.

Las declaraciones de Hernán Barcos a pocas horas de confirmarse su salida de Alianza Lima

Hernán Barcos salió con su carro del campo de entrenamiento de Alianza Lima. Paró y atendió a los periodistas. Si bien lo hizo, no manifestó sus sensaciones, sino que pidió tiempo para hablar, ya que lo quiere hacer en otro momento y más organizado.

Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en un carro“, dijo en primera medida. Y agregó: “Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos”.

