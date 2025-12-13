Melgar del técnico Juan Reynoso da un golpe en la Liga 1 y ficha a Jeriel De Santis, exjugador de Alianza Lima. La llegada del atacante peruano al club rojinegro marca una movida inesperada en el mercado de fichajes y pone en alerta a los rivales en el campeonato local.

Jeriel De Santis, quien no pudo encontrar la regularidad esperada en Alianza Lima en la temporada 2024, se une a las filas de Juan Reynoso para aportar su dinamismo al ataque de Melgar, que busca reforzar su plantilla para la temporada 2026. El delantero llegó desde Caracas en calidad de cedido y estará a préstamo hasta diciembre del 2026.

La decisión de fichar a Jeriel De Santis ha sorprendido a muchos, dado su paso por el club íntimo, donde no pudo ganarse un puesto fijo como titular y no marcó ni un gol en ocho partidos. Sin embargo, el técnico Juan Reynoso ha demostrado ser un experto en recuperar y potenciar jugadores, y parece ver en De Santis el perfil adecuado para completar su ataque.

La movida de Melgar no solo refuerza el equipo en el frente de ataque, sino que también tiene un valor estratégico al incorporar a un jugador con experiencia en la Liga 1. Además, marca un capítulo en el que los préstamos de futbolistas podrían empezar a tener más tendencia.

Melgar fichó a Jeriel De Santis. (Foto: Melgar)

Los números de Jeriel De Santis con Alianza Lima

Jeriel De Santis estuvo en Alianza Lima en la temporada 2024, pero no cumplió con las expectativas y luego fue cedido al Caracas de Venezuela. Ahí sí encontró espacio, marcó goles y ahora fue prestado a Melgar por toda la temporada 2026.

En la temporada 2024 Jeriel De Santis llegó a Alianza Lima como la gran solución en el ataque, pero no pudo demostrar su calidad goleadora. De hecho no anotó ni un gol en los ocho partidos que tuvo en total entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

Jeriel De Santis cuando era jugador de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué edad tiene Jeriel De Santis?

Jeriel De Santis tiene 23 años, juega en Melgar a préstamo y antes estuvo en Caracas de Venezuela y Alianza Lima de Perú.

¿Cuánto vale Jeriel De Santis?

Jeriel De Santis vale 300 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Se recuerda que en su mejor momento llegó a valer 500 mil euros.

Datos claves

Melgar fichó a Jeriel De Santis como atacante, exjugador de Alianza Lima.

Jeriel De Santis llega a Melgar cedido desde Caracas a préstamo hasta diciembre del 2026.

El técnico Juan Reynoso ha incorporado a Jeriel De Santis buscando reforzar el ataque de Melgar.

