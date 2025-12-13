El primer gran problema que enfrentaría Javier Rabanal si asume como técnico de Universitario

El mercado de entrenadores comienza a moverse con fuerza alrededor de Universitario y un nombre empieza a ganar protagonismo: Javier Rabanal. El técnico español terminó oficialmente su contrato con Independiente del Valle y quedó libre, lo que lo convierte automáticamente en una opción real para la ‘U’ en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Fossati.

Javier Rabanal llega con credenciales sólidas. Su paso por Independiente del Valle lo respalda como un técnico moderno, metódico y con fuerte trabajo en procesos formativos y competitivos. Además, su experiencia en un club acostumbrado a competir en torneos Conmebol lo pone en el radar de Universitario, que piensa seriamente en la Copa Libertadores 2026 como eje central de su proyecto deportivo.

Sin embargo, no todo es tan simple. El principal problema que hoy genera dudas en Ate es el sistema de juego. Javier Rabanal es un entrenador identificado con la línea de cuatro defensores, mientras que Universitario viene de consolidarse con tres centrales, un esquema que fue clave en los títulos recientes y que muchos jugadores dominan a la perfección.

Este choque táctico no es menor. Pasar de una defensa de tres a una de cuatro no solo modifica la línea defensiva, sino también el rol de los carrileros, el posicionamiento del mediocampo y la presión ofensiva. En Universitario saben que una transición mal ejecutada podría afectar el rendimiento inmediato, algo que la hinchada difícilmente toleraría tras un ciclo exitoso.

Javier Rabanal dejó de ser técnico de Independiente del Valle. (Foto: IDV)

Universitario quiere a Javier Rabanal

Javier Rabanal aparece como una opción atractiva, pero compleja para Universitario. Está libre, tiene perfil internacional y metodología moderna, pero su idea futbolística no encaja de forma natural con la estructura actual del equipo.

La gran pregunta es si la ‘U’ está dispuesta a reinventarse tácticamente o si priorizará la continuidad del sistema que le dio resultados. La decisión marcará el rumbo del 2026 y el posible fichaje de Javier Rabanal es la piedra angular.

¿Cuántos años tiene Javier Rabanal?

Javier Rabanal es un técnico español, tiene 46 años y acaba de quedar libre tras llegar al término de su contrato con Independiente del Valle de Ecuador.

¿Cuánto dinero gana Javier Rabanal?

Javier Rabanal gana 25 mil dólares, según el último reporte de Salary Sport. Pero se entiende que el técnico aumentaría considerablemente sus pretensiones económicas si firma por Universitario.

