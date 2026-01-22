Hinchas de Alianza Lima ingresaron a la fuerza a Matute y exigieron la salida de Zambrano, Peña y Trauco

En las últimas horas, Alianza Lima se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que se hiciera pública una denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual a una joven de 22 años.

Bajo este contexto, se reportó que un grupo de hinchas llegó hasta las inmediaciones de Matute para manifestar su descontento y exigir acciones frente a dicha situación.

Hinchas de Alianza Lima llegaron a Matute

Recientemente, el programa ‘Encendidos’ informó que entre 30 y 40 hinchas de Alianza Lima se congregaron a las afueras de Matute para mostrar su rechazo y preocupación por los hechos que involucran a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Como se informó, los tres futbolistas fueron separados de manera indefinida del cuadro ‘íntimo’, por lo que no participaron del último entrenamiento, ni estarán presentes en la presentación oficial del plantel durante la tradicional Noche Blanquiazul 2026.

“Los tres futbolistas involucrados se retiraron de las instalaciones del club tras conocerse esta información. En la puerta de ingreso Norte de Matute, los jugadores salieron sin dar declaraciones. La noticia les fue comunicada en pleno entrenamiento, disponiéndose de inmediato su separación temporal. Ahora, un grupo de hinchas de Alianza Lima han llegado hasta la puerta norte del estadio para manifestar su incomodidad y rechazo tras conocerse esta noticia”, informaron.

Hinchas ingresaron a la fuerza a Matute

En redes sociales, se difundieron videos que muestran a hinchas de Alianza Lima ingresando a la fuerza a Matute. Los aficionados se dirigieron al campo de juego, donde entrenaba el plantel, para manifestar su descontento por los recientes hechos.

Si bien no se ha confirmado algún tipo de agresión contra los futbolistas que se encontraban presentes, si hay videos en donde se puede ver a varios aficionados encarándolos.

DATOS CLAVES

Entre 30 y 40 hinchas protestaron en Matute por la denuncia contra Carlos Zambrano.

El club separó indefinidamente a Zambrano, Peña y Trauco del plantel de Alianza Lima.

