La reciente denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña durante la concentración de Alianza Lima en Uruguay ha generado repercusiones dentro y fuera del club.

Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico manejan la situación, algunos hinchas ya miran al pasado y se preguntan por el regreso de exjugadores que dejaron huella en el equipo.

Bajo ese contexto, un aficionado escribió en redes sociales: “¿Hay forma que regresen Barcos y Lavandeira?”, refiriéndose a Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, quienes dejaron el cuadro ‘íntimo’ tras la finalización de la Liga 1 2025 y actualmente defienden los colores del FC Cajamarca.

Hinchas piden refuerzos históricos ante la crisis

La indignación y preocupación de la afición ‘blanquiazul’ tras la denuncia contra tres jugadores ha abierto el debate sobre posibles alternativas para reforzar al equipo.

En ese sentido, el nombre de Barcos y Lavandeira resurge como un símbolo de experiencia y liderazgo, cualidades que algunos seguidores consideran que hubieran sido necesarios mientras se resuelve la situación legal de los implicados.

En redes sociales, los comentarios sobre un posible regreso de ambos jugadores se han multiplicado, con hinchas que destacan su rendimiento en temporadas anteriores y la influencia que podrían tener en un plantel que enfrenta un inicio de año complicado.

Barcos y Lavandeira, fuera de Alianza Lima pero en la mira

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira dejaron el club al cierre de la Liga 1 2025 y actualmente defienden los colores de FC Cajamarca, por lo que cualquier intento de retorno sería casi imposible de darse. Por ahora, la propuesta de los aficionados se mantiene en el terreno de la especulación, pero demuestra la búsqueda de soluciones inmediatas y la conexión emocional que la hinchada mantiene con exfiguras del equipo.

Mientras tanto, Alianza Lima continuará con su preparación de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2026, tratando de mantener la concentración del plantel y la disciplina interna a pesar de la controversia que envuelve a tres de sus futbolistas.

DATOS CLAVES

Aficionados de Alianza Lima solicitaron el regreso de Hernán Barcos ante la crisis actual.

Barcos y Lavandeira pertenecen actualmente al club FC Cajamarca tras dejar el cuadro íntimo.

La solicitud surge luego de la denuncia contra Carlos Zambrano, Trauco y Sergio Peña.

