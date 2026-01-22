¿Pablo Guede renuncia a Alianza Lima por la denuncia de abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña?

La figura de Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, fue puesta bajo la lupa tras la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña durante la concentración del equipo en Uruguay, donde el plantel disputó la Serie Río de la Plata.

Y es que una joven argentina de 22 años presentó la denuncia por un hecho que habría ocurrido dentro de las instalaciones del hotel de concentración del club ‘blanquiazul’.

Ante la ola de especulaciones, muchos se preguntaron si el estratega argentino podría presentar su renuncia como medida de responsabilidad. Sin embargo, según confirmó el periodista deportivo Gerson Cuba, la institución respalda plenamente la decisión del DT sobre la separación de los tres futbolistas mientras se realiza la investigación correspondiente.

Alianza Lima respalda la decisión de Guede

En su mensaje, el mencionado comunicador indicó que desde la dirigencia de Alianza Lima “respaldan la decisión de Pablo Guede de la separación de jugadores” y aclaró que no se está evaluando ninguna salida del DT. Esto demuestra el compromiso del club con un manejo institucional del caso y con el respeto a los procesos legales que se deben seguir.

La medida adoptada por Guede fue separar de manera temporal a Zambrano, Trauco y Peña del plantel, evitando que participen en los entrenamientos y actividades oficiales mientras se esclarecen los hechos. Esta acción fue tomada con rapidez para mantener la calma dentro del equipo y el entorno del club, que enfrenta un escenario delicado.

Un escenario complejo previo al inicio del campeonato

La decisión del entrenador se produce en un momento clave, con la temporada 2026 a punto de iniciarse y la Noche Blanquiazul programada para este sábado, evento en el que se presenta oficialmente al plantel ante los hinchas.

La situación genera un reto para la directiva y el cuerpo técnico, que deben equilibrar la disciplina interna y la atención mediática mientras se respetan los procedimientos legales.

Por el momento, Pablo Guede continúa al frente del equipo y mantiene su autoridad sobre las decisiones deportivas, respaldado por la directiva de Alianza Lima.

