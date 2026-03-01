Mr. Peet revela por qué no narró partidos de Alianza Lima: “Estuve entubado”

Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, se ha consolidado como la voz principal para los encuentros de Alianza Lima durante la Liga 1 2026. Gracias a su labor en L1 MAX, el periodista y narrador deportivo ha logrado conectar con los hinchas mientras el equipo avanza en su camino hacia el campeonato nacional. Tras una breve ausencia, su regreso ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

Mr. Peet reveló por qué no narró partidos de Alianza Lima

A través de su programa en YouTube ‘Madrugol’, Peter Arévalo se dirigió a su audiencia para agradecer a todos los seguidores que le enviaron mensajes de apoyo durante su recuperación.

Se informó que el mencionado comunicador había estado ausente por cuestiones de salud, por lo que los hinchas ‘blanquiazules’ siguieron de cerca su situación.

Según relató el popular ‘Mr. Peet’, llegó a estar en cuidados intensivos y permaneció intubado durante una operación. Esto provocó que se quedara ronco y que siguiera las indicaciones médicas de tomarse un mes de reposo. A pesar de ello, se sintió lo suficientemente bien como para asumir, por decisión propia, la narración del partido entre Alianza Lima y UTC.

“Quiero agradecer a todo el personal médico que me atendió muy bien y a los doctores de cuidados intensivos cuando estuve ahí. Yo entré sin nada y por celular me comunique con mi hijo. Ustedes verán que hoy narré porque quise hacerlo, pero me escuchan cierta ronquera porque en la operación estuve entubado. Por eso tengo un mes de descanso, pero yo quise estar hoy en el partido. Dije que sí estaba apto. No ha sido sencillo, ha sido una situación por mi dejadez, por mi desapego a la disciplina médica y las consecuencias se pagan de alguna manera. Yo soy enemigo de ir a chequeos y me pasó factura”, expresó.

¿Narrará el próximo partido de Alianza Lima?

El periodista señaló que, con el tiempo, compartirá más detalles sobre lo ocurrido durante la semana que permaneció internado para recuperarse por completo. Por ahora, su objetivo es descansar y recuperarse al máximo para estar listo en el próximo encuentro de Alianza Lima frente a Melgar en el Torneo Apertura 2026.

DATOS CLAVES

Peter Arévalo fue operado de emergencia por apendicitis, permaneciendo internado en cuidados intensivos.

El narrador regresó para relatar el Alianza Lima vs. UTC pese a tener un mes de descanso médico.

Mr. Peet espera recuperarse totalmente para narrar el duelo contra Melgar el 9 de marzo.

