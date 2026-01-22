Luego de las denuncias a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: ¿Es posible la cancelación del Alianza Lima vs. Inter Miami?

Siguen las investigaciones respecto a la más reciente y grave denuncia por violencia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Por el momento, los jugadores fueron separados de Alianza Lima hasta nuevo y si nos enfocamos en el próximo objetivo del equipo, el partido amistoso frente a Inter Miami por ‘La Noche Blanquiazul 2026’ genera cierto nivel de incertidumbre.

Siendo conscientes de que en la interna de Alianza Lima viven un momento bastante complicado, por decir lo menos, las marcas alineadas al evento denominado como ‘La Noche Blanquiazul 2026‘ podrían ser perjudicadas por la imagen que ahora proyectan tras el caso de denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Eso sí, todavía no hay un pronunciamiento oficial respecto a dicha situación, así que por ahora el duelo amistoso entre Alianza Lima vs. Inter Miami se juega de todas maneras en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, también vamos a conocer cuál es el sentir de distintos comunicadores norteamericanos que cubren al equipo liderado futbolísticamente por Lionel Messi.

¿Qué dicen en el medio norteamericano respecto al duelo entre Alianza Lima vs. Inter Miami?

Franco Pinazo, periodista que cubre a Inter Miami, deslizó la interrogante de que se pueda jugar el partido en Matute. “Problemas en Perú: Tres jugadores de Alianza Lima han sido acusados ​​de agresión sexual, lo que ha provocado un enfrentamiento entre aficionados indignados y otros miembros del equipo. ¿Podría esto afectar el amistoso del sábado contra el Inter Miami?”.

Otro comunicador norteamericano analizó la situación que se vive en Matute. “Última hora : ¿Inter Miami vs. Alianza Lima en serio peligro? Surgen informes desde Perú sobre tres jugadores de Alianza Lima que enfrentan graves acusaciones de agresión sexual. Esto ensombrece enormemente la ‘Noche Blanquiazul’. Inter Miami y la MLS siempre han mantenido altos estándares de conducta. Con la mirada mundial puesta en Messi y el campeón de 2025, la pregunta es: ¿Debería celebrarse este partido?”; posteó Daniel Solana.

Día, hora y dónde ver ‘La Noche Blanquiazul 2026’

La presentación oficial de Alianza Lima será en la ‘Noche Blanquiazul 2026‘, la cual está programada para el sábado 24 de enero y el amistoso internacional frente a Inter Miami se jugaría a partir de las 20:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de la señales de ‘L1 MAX‘ y ‘Latina TV’. Además, podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘. Por ahora, no hay cambios y el evento seguirá su curso, pese a los problemas en Matute.

