Jairo Vélez abrió su corazón luego de romperla en Alianza Lima y sueña con la Selección Peruana

Jairo Vélez se convirtió en el protagonista absoluto de la última jornada tras liderar la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante Melgar. El volante íntimo desplegó un fútbol de alto nivel en el Estadio Alejandro Villanueva, consolidándose como la pieza clave del esquema blanquiazul.

Jairo Vélez feliz en Alianza Lima

Tras el pitazo final, el popular “Cubito” se mostró emocionado por el rendimiento colectivo y su impacto individual en el marcador. Sus declaraciones reflejaron la madurez de un jugador que entiende los altibajos del fútbol profesional con mucha serenidad.

El mediocampista aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje de equilibrio a la hinchada victoriana tras los recientes resultados. “No somos los peores cuando no nos salen las cosas ni los mejores ahora que se pudo ganar bien”, afirmó con contundencia.

La presencia de Mano Menezes en los palcos de Matute no pasó desapercibida para el plantel de Alianza Lima ni para la prensa. El estratega de la Selección Peruana estuvo atento a cada movimiento del volante, quien respondió con una actuación consagratoria.

Jairo Vélez el mejor de Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar).

Quiere estar en la Selección Peruana

Vélez no ocultó su deseo de vestir la camiseta nacional en este nuevo proceso que lidera el técnico brasileño. Para el mediocampista, llegar a la Blanquirroja representa la máxima aspiración que puede tener cualquier futbolista en el medio local.

“Lo más grande que puede encontrar un jugador es la Selección Peruana, yo estoy dispuesto”, confesó el volante con una sinceridad que ilusiona a los seguidores. Sus palabras confirman que su enfoque va más allá del éxito inmediato en el torneo doméstico.

Jairo Vélez el crack de Alianza Lima

El nivel mostrado por Vélez ante Melgar lo posiciona como el mejor jugador de la fecha según pudo verse su desempeño en los noventa minutos de juego. Su capacidad para romper líneas y asistir a sus compañeros ha dado un salto de calidad al equipo íntimo, que hoy no ve problemas con Pablo Guede.

Con esta victoria, Alianza Lima se mantiene en la pelea por los primeros lugares, impulsado por el hambre de gloria de su nueva figura. Ahora, la pelota está en la cancha de Menezes para decidir si el “Cubito” será la gran novedad en la próxima convocatoria.

Jairo Vélez jugando en Matute. (Foto: X).

DATOS CLAVES