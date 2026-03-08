Los dos refuerzos que recupera Pablo Guede en Alianza Lima para jugar contra Melgar por la Liga 1

Alianza Lima recibe buenas noticias previo a su trascendental duelo de este lunes 9 de marzo frente a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. El periodista Gerson Cuba, en el programa Código Blanquiazul, confirmó que el plantel íntimo recupera a dos piezas fundamentales para este compromiso.

Novedades dentro de Alianza Lima

El guardameta boliviano Guillermo Viscarra y el defensor central Mateo Antoni ya se encuentran totalmente recuperados de sus respectivas lesiones. Ambos futbolistas han recibido el alta médica y están expeditos para integrar la lista de convocados del técnico Pablo Guede de cara a la sexta jornada.

Viscarra, quien estuvo fuera de las canchas por cerca de un mes debido a un desgarro muscular, representa un retorno de jerarquía para el arco victoriano. Durante su ausencia, Alejandro Duarte fue el encargado de custodiar la portería, cumpliendo actuaciones aceptables que mantuvieron al equipo en la pelea por el liderato.

En la línea defensiva, la vuelta de Mateo Antoni ofrece una variante táctica importante para frenar el ataque arequipeño. El zaguero uruguayo peleará el puesto con Gianfranco Chávez, quien ha venido siendo titular en la zaga central durante los últimos encuentros del Torneo Apertura 2026.

Mateo Antoni disponible en Alianza Lima. (Foto: X).

Pablo Guede es el más contento

Este escenario genera un positivo “dolor de cabeza” para Pablo Guede, quien ahora cuenta con un plantel más robusto para definir su once inicial. La competencia interna se intensifica en puestos clave, justo cuando Alianza Lima necesita sumar de a tres para mantenerse en la cima de la tabla.

El rival de turno no será sencillo, ya que el Melgar de Juan Reynoso llega a Matute con la urgencia de recuperar terreno en el campeonato peruano. El “Ajedrecista” conoce bien el recinto de La Victoria y planteará un partido estratégico que obligará a Guede a no cometer errores en su elección final.

Alianza Lima piensa en Melgar

Se espera un lleno total en Matute para este lunes por la noche, en lo que será el cierre de una fecha vibrante de la Liga 1. La presencia de figuras como Paolo Guerrero y el posible regreso de “Billy” Viscarra bajo los tres palos son los principales atractivos para la hinchada blanquiazul.

Alianza Lima buscará ratificar su buen momento y aprovechar estas altas médicas para consolidar un equipo equilibrado tanto en defensa como en ataque. Las próximas horas serán determinantes para saber si los recuperados van desde el arranque o esperan su oportunidad en el banco de suplentes.

Guillermo Viscarra destacado por sus 50 paritdos en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES