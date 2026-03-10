Paolo Guerrero contestó si vuelve a la Selección Peruana y pidió convocatoria de este crack de Alianza Lima

Tras la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante Melgar, Paolo Guerrero rompió el silencio sobre su futuro internacional. Aunque el delantero soltó un breve “Vamos, por favor, por favor” entre risas, evitó dar una respuesta definitiva sobre su retorno a la Bicolor.

Paolo Guerrero en la Selección Peruana

El “Depredador” prefirió quitarse la responsabilidad de encima con una postura mucho más abierta y colectiva. En lugar de confirmar su deseo personal, enfocó sus declaraciones en la importancia del recambio generacional que hoy atraviesa el equipo nacional.

Paolo Guerrero enfatizó que es fundamental que los futbolistas jóvenes sumen experiencia internacional en el corto plazo. Para el capitán íntimo, los próximos amistosos son la plataforma ideal para que los nuevos rostros del fútbol peruano ganen el roce necesario.

“Espero que les vaya bien. Como peruano, deseo que a todos mis compañeros y a la selección les vaya bien”, declaró el atacante aliancista. Con estas palabras, el goleador histórico dejó en claro que su prioridad es el éxito del grupo por encima de cualquier ambición individual.

Paolo Guerrero celebrando su gol contra Melgar. (Foto: X).

Nuevos elementos en la Selección Peruana

Paolo también destacó los retos que se avecinan para el combinado nacional ante rivales de peso como Senegal y Honduras. Según su visión, estos encuentros son oportunidades clave para que los seleccionados estrechen vínculos con el público peruano.

En ese sentido, el capitán de Alianza aprovechó para destacar el nivel de algunos compañeros que atraviesan un gran momento en La Victoria. Guerrero señaló que existen elementos en el plantel blanquiazul que tienen los méritos suficientes para vestir el manto sagrado.

Jairo Vélez debe ser convocado por Perú

El nombre que más resaltó en su análisis fue el de Jairo Vélez, a quien calificó como un jugador que lo demuestra en cada partido. Paolo considera que el volante es uno de esos perfiles que podrían aportar frescura y calidad en la próxima convocatoria oficial.

Bajo esa premisa absoluta, el delantero también tuvo palabras de elogio para el lateral Marco Huamán, quien viene consolidándose en el esquema de Alianza. Para el histórico “9”, lo primordial es que el equipo siga ganando y que la hinchada se mantenga feliz con el rendimiento mostrado.

Paolo Guerrero figura contra Melgar en Matute. (Foto: X).

