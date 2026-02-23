Paolo Guerrero y su liderazgo en Alianza Lima: la frase que no le gustará a Hernán Barcos

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima ocurre en uno de los momentos más críticos de la institución en los últimos años. Tras la reciente eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ante el modesto 2 de Mayo de Paraguay, el vestuario íntimo está bajo la lupa.

Paolo Guerrero y su trabajo en Alianza Lima

En una entrevista con El Comercio, el “Depredador” rompió el silencio para explicar cómo ejerce su capitanía en medio de este caos. El delantero definió su rol como un liderazgo silencioso, aclarando que no necesita “pregonar” que es el jefe del grupo.

Esta postura marca una distancia evidente con el estilo de Hernán Barcos, quien durante años fue el líder vocal y mediático del equipo. Mientras el “Pirata” siempre exhibió con orgullo su jerarquía, Guerrero apuesta por un perfil mucho más reservado y enfocado en el ejemplo.

“No necesito ir diciendo soy el capitán número uno o el líder”, disparó Paolo, en una frase que resuena con fuerza en Matute. Estas palabras llegan justo cuando la hinchada cuestiona la falta de referentes tras el fracaso internacional que dejó al club sin premios millonarios.

Paolo Guerrero conversando con la prensa peruana. (Foto: X).

Alianza Lima y su nuevo método de trabajo

Para Guerrero, el verdadero valor de un líder se ve en la disciplina diaria y en el enfoque durante los entrenamientos. Según su visión, el respeto de sus compañeros debe nacer del “contagio” de sus valores profesionales y no de una imposición de nombres.

La crisis en La Victoria no es solo deportiva, sino también financiera, tras perder ingresos proyectados por avanzar en la Conmebol Libertadores. En este escenario de alta tensión, el estilo de Guerrero busca estabilizar a un plantel que se mostró “titubeante” en la llave ante los paraguayos.

Hernán Barcos era diferente en el pasado

El contraste entre el liderazgo expansivo de Barcos y el pragmatismo silencioso de Guerrero genera un debate necesario sobre el futuro del club. Con el técnico Pablo Guede en la cuerda floja, la figura de Paolo emerge como el único pilar para intentar rescatar el Torneo Apertura.

La convivencia de estos dos paradigmas definirá si Alianza Lima logra salir del bache o si la crisis se profundiza. Por ahora, Guerrero ha dejado claro que su mando no se basa en palabras, sino en la disciplina innegociable dentro del campo.

Hernán Barcos ahora está en FC Cajamarca. (Foto: X).

