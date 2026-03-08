¿Juan Pablo Freytes vuelve para Alianza Lima? Fluminense mediante sus hinchas no lo quieren más

El clima en el Fluminense ha alcanzado un punto de ebullición previo a la gran final del Campeonato Carioca contra el Flamengo. La torcida tricolor ha centrado sus críticas en un nombre específico: Juan Pablo Freytes, el defensor con pasado reciente en Alianza Lima.

Críticas contra Juan Pablo Freytes

Las redes sociales estallaron con comentarios lapidarios que exigen la salida inmediata del argentino debido a errores técnicos recurrentes. “Es inaceptable que un club grande tenga un defensa que no puede controlar un balón simple”, sentenciaron los aficionados en diversas plataformas.

Juan Pablo Freytes ex jugador de Alianza Lima. (Foto: X).

Esta situación ha encendido las alarmas en el entorno del jugador, quien parece haber perdido todo el respaldo de la grada en el Estadio Maracaná. Ante la hostilidad, los rumores sobre un posible retorno al fútbol peruano han comenzado a circular entre los seguidores íntimos.

Para Alianza Lima, la figura de Freytes trae recuerdos de un defensor con proyección, pero su adaptación al exigente ritmo del Brasileirão ha sido accidentada. El salto de la Liga 1 a un equipo campeón de América requiere una precisión que, según los hinchas del “Flu”, el jugador no ha mostrado.

Cuestionamiento contra Juan Pablo Freytes

Incluso, algunos sectores de la hinchada tricolor han pedido que se rescinda su contrato de manera inmediata, calificando su presencia en el once titular como un riesgo alto. “Si empezamos con Freytes, perdemos la final”, es el sentimiento generalizado antes del Fla-Flu de esta tarde.

Desde la perspectiva táctica, el esquema de Luis Zubeldía no perdona las fallas en la salida, una faceta donde el exaliancista ha quedado expuesto. La falta de confianza es evidente y cada toque de balón del defensor es recibido con abucheos o nerviosismo por parte de la torcida.

¿Alianza Lima lo recibiría al argentino?

Si el rendimiento de Freytes no da un giro radical en esta final, su continuidad en Río de Janeiro parece tener los días contados. Esto abre una ventana de oportunidad para que clubes de la región, incluyendo a los de La Victoria, monitoreen su situación contractual.

El desenlace de esta tarde será determinante para el futuro del defensor zurdo, quien se juega su permanencia en la élite sudamericana bajo una presión asfixiante. ¿Será el Maracaná su última función antes de buscar refugio nuevamente en Matute?

Juan Pablo Freytes podría regresar a Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES