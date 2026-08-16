Kevin Quevedo reaccionó de esta manera después de saber que Pablo Guede no lo usará en Alianza Lima

Pablo Guede confirmó que no utilizará a Kevin Quevedo, en este Alianza Lima. El futbolista después de eso, realizó una situación muy curiosa.

El futuro de Alianza Lima suma un nuevo episodio de alta tensión tras las declaraciones del director técnico Pablo Guede en conferencia de prensa. El estratega argentino confirmó públicamente que no tiene en sus planes al atacante Kevin Quevedo para los próximos compromisos del equipo blanquiazul.

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Pablo Guede confirmó la situación de Kevin Quevedo

El entrenador fue contundente sobre la situación del delantero y dejó en claro que la postura es definitiva dentro del plantel. Su mensaje ante los medios de comunicación no dejó margen de duda respecto al rol que ocupará el jugador.

Kevin Quevedo descartado en Alianza Lima. (Foto: X).

“Las razones de su ausencia se las dije en la cara. Es verdad, no cuento con él”, declaró el entrenador ante los medios de comunicación. Guede enfatizó que conversó de forma directa y frontal con el futbolista para comunicarle la decisión del cuerpo técnico.

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La contundente reacción de Kevin Quevedo en Matute

Tras conocer la postura del entrenador, Kevin Quevedo tomó la decisión de retirarse de las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. La reacción del atacante se dio de forma inmediata luego de la conferencia de prensa ofrecida por el DT.

El momento del abandono del recinto victoriano quedó registrado de manera exclusiva por el Diario El Diez. Las imágenes del delantero dejando el estadio fueron captadas bajo el lente de la periodista Olenka Valencia.

Los posibles destinos para Kevin Quevedo

Esta situación abre un panorama incierto sobre el destino profesional del jugador en el presente mercado de pases. Entre las opciones que se manejan figura una posible partida al fútbol del extranjero si logra alinear posturas con la institución.

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Asimismo, existe la posibilidad de que el futbolista pida disculpas a la directiva para intentar reincorporarse a la disciplina del club. Esta opción dependerá de la apertura del cuerpo técnico para evaluar una eventual segunda oportunidad.

Así fue la salida de Kevin Quevedo tras no ser considerado por Pablo Guede en Alianza Lima.



🎥: Olenka Valencia pic.twitter.com/yaMHQf7azf — Diario El Diez (@eldiezperu) August 16, 2026

El desenlace de esta historia se definirá en las próximas horas, mientras el entorno del futbolista evalúa las mejores opciones para continuar su carrera. La decisión final marcará un hito clave en la estructuración de la plantilla victoriana de cara a los siguientes retos de la temporada.

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