Alianza Lima vs. UTC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima recibe a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 . Uno de los máximos candidatos al título buscará volver al camino de la victoria para seguir prendido en lo más alto del campeonato, mientras que la visita quiere dar la sorpresa en Matute. A continuación, vive el minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú .

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.