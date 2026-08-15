Alianza Lima vs. UTC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima recibe a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Uno de los máximos candidatos al título buscará volver al camino de la victoria para seguir prendido en lo más alto del campeonato, mientras que la visita quiere dar la sorpresa en Matute. A continuación, vive el minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.
Sigue el minuto a minuto de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?
- 17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (16/08)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
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