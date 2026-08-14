Desde Brasil: así elogió la prensa el nivel de Cienciano en el Cusco y destruyó a Botafogo

Los medios deportivos brasileños cuestionaron a más no poder el rendimiento de Botafogo tras caer goleado por 6-1 ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Explotaron y señalaron que darle vuelta al marcador es casi imposible.

Cienciano demostró que tiene una tremenda afinidad con la Copa Sudamericana luego de derrotar 6-1 a Botafogo. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de una noche épica para el pueblo cusqueño y en general para todo el fútbol peruano, lo cual ahora sin duda alguna genera diversos y muy drásticos cuestionamientos que llegan desde el extranjero sobre el nivel de los brasileños.

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Así es. Si bien aquí en Perú solo se elogia el rendimiento de Cienciano y existe mucha confianza en que pueda lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, los medios deportivos en Brasil criticaron el partido que hizo Botafogo en el Cusco y prácticamente sentenciaron un escenario más que complicado, por no decir imposible, respecto a darle vuelta al marcador.

“Cienciano solo necesitó un periodo de 15 minutos -del minuto 19 al 34 del primer tiempo- para transformar el partido en un arrollamiento. Warleson falló en la jugada del tercer gol, dejando escapar el balón para que Succar rematara y anotara medio desequilibrado. El cuarto gol fue un disparo inatajable de Martinich desde fuera del área”; explicaron en el reconocido medio ‘Globo‘.

Fuente: Globo.

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Asimismo, desde ‘Lance!‘ tampoco se mostraron muy positivos y reaccionaron con un mensaje que engloba prácticamente lo visto la noche de ayer en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. “¡Qué vergüenza! Botafogo encaja seis goles ante Cienciano y sufre una humillante derrota en la Copa Sudamericana. Glorioso necesita un milagro en el partido de vuelta para avanzar a la siguiente fase“.

Fuente: Lance!.

Día, hora y dónde ver el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2026 entre Botafogo vs. Cienciano

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Ahora que Cienciano tiene la ventaja de su lado tras un contundente 6-1 frente a Botafogo conseguido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, todavía restan 90 minutos de juego que se disputarán en tierras brasileñas la próxima semana. El partido de vuelta está programado para el jueves 20 de agosto a las 19:30 hora local y tendrá lugar en el Estadio Nilton Santos ubicado en Río de Janeiro.

Botafogo, jugando en condición de local y con el apoyo incesante de sus miles de aficionados en el recinto deportivo, buscará conseguir un resultado que en la previa parece ser realmente improbable. Sabemos que en el fútbol todo puede suceder, así que Cienciano no deberá cantar victoria antes de tiempo. Dicho esto, el duelo será transmitido oficialmente por las señales de DSports y DGO, además de que en Bolavip Perú tendrás toda la cobertura del encuentro.

Fuente: Getty Images.

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