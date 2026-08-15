Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, resaltó que no quiere meterse en las decisiones de Mano Menezes. Aún así, se animó a hablar de 3 jugadores imperiales que serían claves en el futuro cercano de la Bicolor.

Ahora que Cienciano es el equipo sensación de la Copa Sudamericana 2026 al apabullar a sus rivales jugando en la altura del Cusco, desde la Selección Peruana podrían visualizar esta situación con mucho optimismo ya que la idea de competir oficialmente en dicha altitud está totalmente confirmada. Ahora, quien habló al respecto fue Horacio Melgarejo y le dejó un recado a Mano Menezes.

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Fuente: Cienciano.

Así es. El entrenador de Cienciano, quien por cierto viene haciendo muy bien las cosas al mando del equipo en el ámbito continental, habló el rendimiento de sus jugadores y candidateó a 3 protagonistas que podrían ser muy importantes en las futuras planificaciones de la Selección Peruana. Eso sí, remarcó que no quiere meterse en las decisiones que pueda tomar Mano Menezes más adelante.

“Con todo respeto, no me voy a meter en una convocatoria ni mucho menos, pero yo creo que, hoy por hoy, Gerson Barreto, no solo por el partido que hizo ante Botafogo, Alejandro Hohberg y Matías Succar. Hoy están en un momento espectacular que le podrían dar un aire nuevo, un aire fresco a la Selección Peruana. Aparte, son partidos amistosos los que se vienen, qué mejor que probar a los chicos ahí”; comentó Horacio Melgarejo en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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Los próximos partidos de Perú en donde los jugadores de Cienciano podrían aparecer

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana siempre debe aprovechar el rendimiento y el presente de los distintos jugadores, sobre todo cuando la idea es competir oficialmente en ciudades de altura de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030, los protagonistas de Cienciano podrían ser realmente claves en la próxima convocatoria de Mano Menezes para los amistosos.

Perú se alista para disputar 4 partidos contra rivales de jerarquía y categoría. El 26 de septiembre será ante Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 29 de septiembre se jugará frente a México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, el 3 de octubre será contra Canadá en el Estadio Saputo de Montreal y el 6 de octubre enfrentaremos a Colombia en un recinto por definirse.

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Fuente: La Bicolor.

Dicho esto, veremos qué tanta injerencia tiene el nivel de Cienciano dentro de las decisiones del comando técnico de la Selección Peruana. Si bien todos estos partidos amistosos de jugarán en el exterior y no en una ciudad de altura como hubiese sido interesante, de todas maneras será una vitrina más que interesante para analizar el desempeño de jugadores que hoy destacan en sus equipos.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo propuso tres jugadores de Cienciano para la Selección Peruana .

propuso tres jugadores de para la . Horacio Melgarejo sugirió convocar a Gerson Barreto , Alejandro Hohberg y Matías Succar .

sugirió convocar a , y . Perú jugará amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.