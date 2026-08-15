Así fue el golazo de Luis Díaz para el 1-0 de Bayern Múnich en el amistoso ante RB Leipzig

Luis Díaz abrió el marcador en el duelo amistoso entre Bayern y Leipzig, en la previa al inicio de la temporada en Alemania. Mira las imágenes.

Luis Díaz está en un gran momento y demuestra que llega de la mejor manera al pronto inicio de temporada. Este sábado 15 de agosto anotó el gol del 1-0 parcial con el que Bayern Múnich le gana un partido amistoso al RB Leipzig en el Allianz Arena. Fue un gran tanto anotado por el colombiano.

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Bayern y Leipzig se enfrentan en la Telekom Cup, un trofeo amistoso que disputan ambos clubes como parte del acuerdo que llevó al entrenador Julian Nagelsmann al equipo ‘bávaro’ en 2021. En la previa al inicio de la temporada, se enfrentan en este duelo, que sirve como preparación.

Luis Díaz ya se destacó en el amistoso con su propio gol. El colombiano aprovechó un error del lateral Ridle Baku y, en soledad, sacó un remate para clavarla abajo junto al palo para el 1-0 del Bayern Múnich a los 13 minutos del primer tiempo.

GOL DEL BAYERN 🇩🇪!!!



⚽️ Luis Díaz

🇩🇪 Bayern München 1×0 RB Leipzig 🇩🇪

🏆 #Amistoso 🤝 pic.twitter.com/TSnEXWJ7AV — JOSE MARTIN RIPOLL GUZMAN (@DatosRipoll) August 15, 2026

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‘Lucho’ ya venía de anotar un gol en el amistoso que el equipo de Vincent Kompany le ganó 2-1 al Aston Villa el pasado 7 de agosto. Así, ya suma dos tantos antes del arranque de la temporada 2026/2027.

A Bayern Múnich le queda un último duelo de preparación antes del arranque de la temporada. Se trata del partido ante FC Heidenheim, el cual se jugará el próximo martes 18 de agosto. Luego de ello, llegará el estreno oficial en la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund, duelo a disputarse el sábado 22 de agosto.

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