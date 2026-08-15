Christian Cueva dijo recientemente que no deberían quitarle la identidad a la Selección Peruana llevándola a la altura y ahora recibió un contundente mensaje sobre su estado físico por hablar de más.

Christian Cueva fue tendencia durante esta semana al ser consultado sobre la decisión de Perú de jugar oficialmente en ciudades de altura de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. El actual volante de Sport Boys reveló que no está muy de acuerdo del todo y hasta habló de identidad, a tal punto de que ahora recibió un drástico consejo enfocado en el descuido de su físico.

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“Yo no comparto. Es una opción, pero que lo sea por otras cosas, no porque quieres sacar ventaja o que vas a ganar. No hay seguridad de que vas a ganar allá. La idea es que nuestro fútbol y jugadores vayan creciendo, naturalmente. No le quiten la identidad al fútbol peruano. No nos quiten el Nacional, donde te regalamos chocolate“; dijo Christian Cueva en el programa ‘Nada que no sepa‘.

En base a estas declaraciones que generaron cierta polémica o en todo caso debates en el ámbito deportivo local, apareció la figura de Juan ‘Chiquito’ Flores para hablar del tema y a la vez dejarle un contundente recado a Christian Cueva. Prácticamente, se mostró de acuerdo con la postura que adoptaron en la Federación Peruana de Fútbol y habló del aspecto físico del mediocampista.

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“Bueno, es que no le gusta la altura. Cueva puede decir muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer mi amigo Cueva es bajar de peso y demostrar día a día en su equipo. Hay que volver a pelear por eso porque cuando se clasifica ganan los seleccionados, ganan todos los peruanos, gana la gente del comercio y se genera mucho trabajo. La idea es fomentar lo nuestro”; analizó ‘Chiquito’ Flores en una reciente entrevista con el medio local ‘De Contra Perú‘.

¿Cuál es la situación futbolística de Christian Cueva y qué chances tiene de ser convocado a la Bicolor?

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Christian Cueva estuvo lesionado durante prácticamente un mes y no ha podido competir con regularidad en su arribo a Sport Boys en este Torneo Clausura 2026. Recién sumó algunos minutos ante Alianza Lima el pasado 8 de agosto en el Estadio Nacional y espera agarrar ritmo para ser un jugador de relevancia en el equipo chalaco. Dicho esto, tendría que romperla para volver a ser convocado.

El hecho de ya no ser un jugador recurrente en las nóminas de la Selección Peruana y en donde incluso Mano Menezes hasta ahora no lo ha visto entrenando en Videna por decisión propia genera que sea complicado un llamado de ‘Aladino’. Esta situación podría agravarse con las recientes declaraciones respecto a jugar en altura, así que el panorama es complicado.

Fuente: Agencia Andina.

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