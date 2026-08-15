Pese al triunfo ante UTC, los hinchas de Alianza Lima criticaron a un jugador: “Se olvidó de jugar al fútbol”

La victoria 1-0 ante UTC no conformó a los hinchas de Alianza Lima. Luis Advíncula fue el blanco de las críticas. Se volvió tendencia en redes sociales.

Alianza Lima venció 1-0 a UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. De esta manera, subió al primer lugar del certamen con 11 puntos, a la espera de lo que pueda hacer Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño. Pese a todo esto, el equipo de Pablo Guede no jugó bien y hubo un jugador muy cuestionado.

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Se trata de Luis Advíncula, a quien los hinchas de Alianza Lima ya tienen tomado de punto desde hace varios partidos. El lateral derecho no tuvo una actuación deslucida, pero tampoco muestra la agresividad en ataque que uno espera de sus mejores años.

De acuerdo al portal especializado Sofascore, Advíncula tuvo una valoración de 7.3 puntos en todo el partido. No fue ni por cerca el peor jugador de Alianza Lima, sino que fue Eryc Castillo con 6.0 (la figura fue Fernando Gaibor con 8.9).

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En el caso del ‘Rayo’, fue bien valorado por su precisión de pases donde completó el 85 por ciento de ellos con 35 de 41 pases intentados, de los cuales 27 de 32 fueron en campo contrario. Tuvo cuatro recuperaciones como dato en defensa. Por eso, no tuvo un mal partido, aunque los hinchas no lo toleran.

Las críticas de los hinchas de Alianza Lima a Luis Advíncula

Luis Advíncula fue jugador tendencia en la red social X. La gran mayoría de los comentarios de los usuarios, en especial de los hinchas de Alianza Lima, fueron negativos con el exjugador de la Selección Peruana. A pesar de que tuvo un partido correcto, los aficionados no logran conformarse.

Los cuestionamientos para ‘Bolt’ han sido por su falta de dedicación al ataque. Los hinchas consideran que todos sus pases han sido para atrás y que no aporta nada en sus subidas. “Es una estafa“, “está jugando de regalo“, “se olvidó de jugar al fútbol“, “ha sido horrible“, “no juega nada” han sido algunos de los tantos comentarios negativos en su contra.

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Así como ‘Lucho’ ha sido muy cuestionado, los aficionados blanquiazules también han criticado con dureza a otros jugadores como Alan Cantero o Gaspar Gentile, quienes entraron en el segundo tiempo, pero no han tenido un buen aporte.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá un duro partido para la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Viajará a Arequipa para jugar ante FBC Melgar, equipo que, actualmente, es su escolta con 10 puntos. Este duelo se jugará el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m.

DATOS CLAVE

11 puntos sumó Alianza Lima tras vencer 1-0 a UTC en el Torneo Clausura.

sumó Alianza Lima tras vencer 1-0 a UTC en el Torneo Clausura. Luis Advíncula registró 7.3 puntos y 85% de precisión de pases según Sofascore.

registró 7.3 puntos y 85% de precisión de pases según Sofascore. 23 de agosto será el próximo partido ante FBC Melgar a las 3:30 p.m.