Tras su hat-trick a Botafogo, ¿Matías Succar volverá a jugar en Alianza Lima?

La actuación de Matías Succar con Cienciano ha vuelto a poner el foco en su ficha con Alianza Lima. Los detalles de su vínculo.

Matías Succar logró una de las mejores actuaciones de su carrera para llevar a Cienciano a una goleada histórica por 6-1 ante Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Su hat-trick rompió algunas marcas históricas, pero lo más importante, significó una gran noche para que el ‘Papá de América’ se ilusione con los cuartos de final.

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Sin lugar a dudas, Cienciano ha acertado con su incorporación a comienzos de año, en calidad de préstamo. Alianza Lima sigue siendo el dueño de su ficha, por lo que sí o sí debe volver al cuadro blanquiazul una vez que termine su actual vínculo con el club de la Ciudad Imperial.

Succar ya tiene ocho goles anotados con Cienciano del Cusco desde su arribo a comienzos de este 2026. Su hat-trick ante Botafogo fue el primero para un futbolista peruano en toda la historia de la Copa Sudamericana 2026. Paolo Guerrero había sido el último jugador del Perú en marcar un triplete por torneo Conmebol cuando lo hizo en la Copa Libertadores 2015 jugando para Corinthians.

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Por supuesto, el dato llama la atención, ya que precisamente, Guerrero es uno de los nombres que llevó a que Succar salga cedido. Su decisión de retirarse una vez que termine la temporada 2026, llevará a que Alianza Lima piense seriamente en lo que pase con el puesto de centrodelantero para el futuro.

¿Matías Succar tiene chances de ser titular en Alianza Lima en 2027?

Se desconoce, de manera oficial, si Cienciano del Cusco tiene opción de compra una vez que termine la cesión de Matías Succar. En todo caso, su contrato con Alianza Lima finaliza recién en diciembre de 2027.

No es un detalle menor. Al entrar en su último año de contrato, los ‘Blanquiazules’ deberán tomar una decisión definitiva por el atacante de 27 años. Es que si quieren contar con él para la temporada 2027 y asegurar su futuro, deberán ofrecerle una renovación de contrato. Caso contrario, deberán negociarlo.

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Esta es la oportunidad que puede llevar a Cienciano, a pesar de no tener una opción de compra, a quedarse con sus servicios. Todo dependerá también de las intenciones que tenga el propio atacante una vez que llegue el final de su cesión en el club de Cusco.

Las estadísticas de Matías Succar en Cienciano

Succar lleva 8 goles en 31 partidos jugados con Cienciano (1,345 minutos). Este hat-trick ante Botafogo fueron sus primeros tres goles en la Copa Sudamericana 2026. Los otros cinco goles los convirtió en Liga 1.

En el Torneo Apertura 2026 anotó cuatro goles: a Juan Pablo II College (2-0 en fecha 2), a Deportivo Garcilaso (3-2 en fecha 5), a Atlético Grau (2-1 en fecha 14) y a Sporting Cristal (3-2 en fecha 17). En tanto, el restante lo marcó en este Torneo Clausura para la victoria 2-0 ante Universitario en la fecha 3.

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El dato destacado de Matías Succar en Cienciano: cada vez que anotó gol, el ‘Papá’ ganó. Garantía de gol y victoria.

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