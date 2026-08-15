Dónde ver EN VIVO amistoso Manchester United vs. AC Milan: hora, canales de TV y streaming online

Manchester United y Milan cierran su pretemporada con un partido amistoso en Polonia este sábado. Conoce horarios y detalles de la transmisión.

Manchester United y AC Milan se enfrentan hoy sábado 15 de agosto en un partido de preparación correspondiente a los amistosos internacionales de clubes. El encuentro está programado para las 9:45 a. m. de Perú en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia, y se define como la última prueba de pretemporada para ambos equipos.

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Los ‘Red Devils’ llegan a este compromiso luego de haber empatado 1-1 ante Leeds United (victoria 5-4 por penales) el miércoles 12 de agosto. Además, cerró la Premier League 2025-26 en el tercer lugar, por lo que este amistoso le sirve para seguir con su preparación antes del inicio de la nueva campaña. En su debut, el próximo sábado 22 de agosto, enfrentará a Hull City.

Por su parte, el AC Milan viene de caer 3-0 ante el Chelsea el sábado 8 de agosto en otro amistoso de preparación. El conjunto italiano terminó quinto en la Serie A 2025-26 y asume este partido como otra jornada de puesta a punto. Su estreno en la nueva temporada del Calcio italiano será ante Torino el próximo domingo 23 de agosto.

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¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. AC Milan?

El amistoso entre Manchester United y AC Milan, que se disputa en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia, no cuenta con transmisión en TV para Latinoamérica. En tanto, por streaming online, se puede acceder sólo por:

OneFootball

MUTV (La suscripción sale 7.99 dólares por año, según la web oficial del Manchester United)

¿A qué hora se juega Manchester United vs. AC Milan?

Manchester United vs. AC Milan, duelo amistoso internacional programado para este sábado 15 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Colombia: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Ecuador: 9:45 a.m.

9:45 a.m. México: 8:45 a.m.

8:45 a.m. Chile: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Estados Unidos (ET): 10:45 a.m.

10:45 a.m. Argentina: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Uruguay: 11:45 a.m.

11:45 a.m. España e Italia: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Inglaterra: 3:45 p.m.

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