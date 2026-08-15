Luis Ramos vuelve ante UTC, pero Pablo Guede borró a un jugador para su retorno

Alianza Lima dio a conocer su lista de jugadores convocados para el partido ante UTC. Marco Huamán es baja. En tanto, vuelve Ramos, pero hay una ausencia.

Alianza Lima confirmó la lista de convocados para el partido ante UTC en el Estadio Alejandro Villanueva este sábado 15 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Pablo Guede definió el regreso de Luis Ramos a la convocatoria, lo que implica la salida de un jugador en la nómina.

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El entrenador de Alianza Lima no realiza muchas modificaciones en la lista de jugadores disponibles para el duelo ante UTC, con respecto a los que estuvieron en la visita al Estadio Nacional ante Sport Boys (empate 1-1).

La gran ausencia es la de Marco Huamán, quien se confirmó su lesión recientemente y estará varias semanas fuera. Pero, la buena noticia es el regreso a la consideración de Luis Ramos. Ante esto, quien se queda fuera de la convocatoria es el joven Geray Motta.

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El parte médico de Marco Huamán (Club Alianza Lima).

Ramos había sufrido una lesión en el aductor que lo mantuvo fuera, incluso, durante la pretemporada. Por lo cual, estuvo ausente durante los primeros cuatro partidos del Torneo Clausura. Así, suma su primer llamado y podría hacer su presentación en el certamen.

Por su parte, Geray Motta estuvo convocado en estos cuatro primeros partidos del torneo, pero solo ingresó un minuto en el empate 2-2 ante Comerciantes Unidos. Ahora, con el regreso de Ramos vuelve a quedar fuera en la consideración de los partidos. Aún así, sigue formando parte del plantel, pese a sus 17 años.

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Lista de convocados de Alianza Lima ante UTC

ARQUEROS: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz. DEFENSORES: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Josué Estrada.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Josué Estrada. VOLANTES: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud. DELANTEROS: Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima y UTC se disputa este sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El horario de inicio está estipulado para las 8:00 p.m.. Se transmite en vivo por L1MAX y por la plataforma L1 Play.

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