Para el debut de Piero Quispe ante FC Cajamarca, Héctor Cúper borró a un jugador de Universitario

Hay novedades en la lista de convocados de Universitario para visitar este domingo a FC Cajamarca. Piero Quispe se perfila para debutar.

Universitario de Deportes quiere volver al triunfo y ya prepara su viaje para jugar ante FC Cajamarca este domingo 16 de agosto en el Héroes de San Ramón. El entrenador Héctor Cúper ya definió los futbolistas para el viaje a la ‘Flor del Cumbe’ y destaca la presencia de Piero Quispe en su primera convocatoria tras su regreso. Sin embargo, para ello, hay un nuevo borrado en la lista.

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Universitario viene de perder ante Cienciano y de empatar ante Sporting Cristal, pero ahora tiene una buena oportunidad de volver a la victoria en Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Los ‘Cremas’ están obligados a ganar para no quedar relegados en la lucha por el título.

Por eso, Héctor Cúper no escatima en esfuerzos y recurre a su más flamante refuerzo para tratar de buscar más juego para el equipo. Así, Piero Quispe tiene su primera convocatoria, según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (@Gustavo_p4), aunque no está garantizada su presencia en el equipo titular.

No obstante, es un primer paso para Quispe para volver a ser importante en el club que lo impulsó a salir al exterior hace algunos años. Por lo pronto, es muy probable que sume sus primeros minutos en Cajamarca, luego de los trabajos realizados en los últimos días para ponerse a la par del plantel ‘merengue’.

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Jordan Guivin, el sacrificado para la presencia de Piero Quispe

La lista de convocados de Universitario para jugar ante FC Cajamarca no sufre demasiadas modificaciones, con respecto a la última ante Sporting Cristal. Para el ingreso de Piero Quispe en la nómina, hay un nuevo borrado en la consideración de Héctor Cúper.

Jordan Guivin es uno de los jugadores que no viaja a Cajamarca, de acuerdo al mencionado periodista. Por lo cual, es el cambio que impulsa Cúper en la convocatoria con respecto al último partido. Así, el ex Chankas y ADT se pierde el partido de la quinta jornada del Clausura.

Además de la ausencia de Guivin, Bryan Reyna y Edison Flores continúan fuera de la consideración de Héctor Cúper. El primero no fue convocado a ningún partido de este certamen, mientras que el segundo suma su segunda ausencia en la lista cuando jugó 23 minutos ante ADT y fue suplente ante Cusco FC.

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Quispe viaja a Cajamarca (X @Gustavo_p4).

Jorge Gutiérrez debe esperar para su debut

Si bien ya llegó el transfer y está autorizado para jugar, la nueva cara de Universitario, el panameño Jorge Gutiérrez no viaja a Cajamarca y continuará con trabajando en Lima para ponerse a tono físicamente.

Según Peralta, se espera que pueda ser convocado para el próximo partido de ‘La U’ ante Los Chankas en el Monumental de Ate, que se jugará el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m.

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