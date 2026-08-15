Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Alianza Lima 1-0 UTC

Alianza Lima y UTC se enfrentaron esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, blanquiazules y cajamarquinos disputaron el encuentro que cerró con la jornada sabatina y que generó distintas expectativas en los hinchas. Finalmente, el triunfo fue para los victorianos por la mínima diferencia gracias a un gol en el primer tiempo.

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Respecto a cómo se dio el partido de hoy en La Victoria, se vio cómo Alianza Lima fue quien tomó las riendas y buscó generar peligro por todos lados. Eso sí, no fueron tan claros en sus aproximaciones ofensivas y recién al término del primer tiempo llegó la diferencia gracias a Fernando Gaibor, quien se avivó en un tiro libre a favor y prácticamente sorprendió a todos los jugadores de UTC.

La etapa final se dio con la misma tónica al ver como Alianza Lima estuvo dispuesto a la iniciativa, mientras que UTC intentaba salir de contra para generar peligro y peor aún cuando a los 56′ se dio la expulsión de Adolfo Muñoz tras una dura entrada en contra de Renzo Garcés. Sin mayores exigencias de por medio, el equipo blanquiazul se quedó con el triunfo y sumó 3 puntos claves en el torneo.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos

Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College

Sábado 15 de agosto

ADT 1-1 Alianza Atlético

Los Chankas 0-3 FBC Melgar

Alianza Lima 1-0 UTC

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Domingo 16 de Agosto

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

CD Moquegua vs. Sport Boys | 13:15 | Estadio 25 de Noviembre

FC Cajamarca vs. Universitario | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | 18:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

DATOS CLAVES