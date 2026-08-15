Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Alianza Lima 1-0 UTC

Alianza Lima y UTC se enfrentaron esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, blanquiazules y cajamarquinos disputaron el encuentro que cerró con la jornada sabatina y que generó distintas expectativas en los hinchas. Finalmente, el triunfo fue para los victorianos por la mínima diferencia gracias a un gol en el primer tiempo.
Respecto a cómo se dio el partido de hoy en La Victoria, se vio cómo Alianza Lima fue quien tomó las riendas y buscó generar peligro por todos lados. Eso sí, no fueron tan claros en sus aproximaciones ofensivas y recién al término del primer tiempo llegó la diferencia gracias a Fernando Gaibor, quien se avivó en un tiro libre a favor y prácticamente sorprendió a todos los jugadores de UTC.
La etapa final se dio con la misma tónica al ver como Alianza Lima estuvo dispuesto a la iniciativa, mientras que UTC intentaba salir de contra para generar peligro y peor aún cuando a los 56′ se dio la expulsión de Adolfo Muñoz tras una dura entrada en contra de Renzo Garcés. Sin mayores exigencias de por medio, el equipo blanquiazul se quedó con el triunfo y sumó 3 puntos claves en el torneo.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
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Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
Viernes 14 de agosto
- Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
- Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College
Sábado 15 de agosto
- ADT 1-1 Alianza Atlético
- Los Chankas 0-3 FBC Melgar
- Alianza Lima 1-0 UTC
Domingo 16 de Agosto
- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- CD Moquegua vs. Sport Boys | 13:15 | Estadio 25 de Noviembre
- FC Cajamarca vs. Universitario | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | 18:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVES
- Alianza Lima venció 1-0 a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.
- Fernando Gaibor anotó el gol de la victoria para Alianza Lima en Matute.
- Adolfo Muñoz fue expulsado a los 56 minutos en el equipo de UTC.