Pablo Guede confirmó la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima: “Se lo dije en la cara”

El entrenador de Alianza Lima fue claro con el tema Kevin Quevedo. Esto mencionó Pablo Guede, cuando le preguntaron si está borrado del club.

Tras la victoria por 1-0 ante UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva, el director técnico de Alianza Lima aclaró el panorama sobre la prolongada ausencia de Kevin Quevedo. El estratega argentino fue categórico ante la prensa al ratificar que el atacante peruano no forma parte de sus planes deportivos para el resto del Torneo Clausura.

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Diferencias entre Pablo Guede y Kevin Quevedo

El distanciamiento entre ambos no surgió de manera imprevista tras este encuentro. La relación tensa venía gestándose semanas atrás debido a evaluaciones del comando técnico que incluyeron aspectos tácticos, de rendimiento y faltas disciplinarias dentro de la rutina del primer equipo.

Kevin Quevedo queda fuera de Alianza Lima con Pablo Guede. (Foto: X).

Uno de los episodios clave ocurrió tras la fecha jugada en Sullana ante Alianza Atlético. En aquella oportunidad, los futbolistas que no sumaron minutos debían presentarse a los entrenamientos en Matute, jornada en la que el extremo llegó tarde y terminó trabajando de manera diferenciada al margen del grupo.

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El quiebre definitivo en la relación con el técnico

A raíz de esta acumulación de situaciones, la última aparición oficial del atacante con la camiseta victoriana se remonta al pasado 9 de mayo, cuando sumó apenas unos minutos ante Sporting Cristal en el Torneo Apertura. Desde ese momento, el futbolista fue relegado paulatinamente de las convocatorias.

Frente a la insistencia de los medios de comunicación en la conferencia post partido, Pablo Guede decidió poner fin a las especulaciones y reveló la conversación directa que sostuvo con el futbolista para comunicarle la medida.

“Las razones de su ausencia se las dije en la cara. Es verdad, no cuento con él”, sentenció Pablo Guede en la conferencia de prensa tras el triunfo blanquiazul.

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Las opciones de Kevin Quevedo en el mercado

La condición reglamentaria representa el principal factor para el futuro cercano de Kevin Quevedo. Al no haber sumado un solo minuto en lo que va de esta competencia corta, el reglamento le permitiría fichar por otro club de la Liga 1, pero únicamente si logra rescindir su contrato actual y quedar en condición de agente libre.

Dado que el atacante posee un vínculo firmado con la institución blanquiazul, la directiva íntima ha optado por abrirle las puertas de Matute para buscarle un destino en el fútbol del exterior antes de que cierre la ventana de pases internacional.

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Esta determinación marca la salida virtual del atacante del esquema victoriano. Con la postura oficial expuesta por el comando técnico, Alianza Lima busca cerrar este capítulo extradeportivo y concentrarse plenamente en la pelea por el campeonato.

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