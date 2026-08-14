Horacio Melgarejo confesó que llevó el caso por su suspensión al TAS: “Es algo que no lo llevo bien”

El entrenador de Cienciano habló con el programa No se Pudo y dio detalles de cómo está su castigo en Liga 1. También habló sobre el gran triunfo del 'Papá' ante Botafogo.

El éxito de Cienciano ante Botafogo en la Copa Sudamericana 2026 ha dado la vuelta al mundo y lleva al entrenador Horacio Melgarejo a los primeros planos del fútbol sudamericano. La goleada 6-1 y la buena actuación del ‘Papá’ en el último tiempo lleva a que el director técnico sea noticia. En una charla para un canal de streaming de Argentina, contó sensaciones y reveló detalles sobre su presente en el club del Cusco.

Publicidad

Horacio Melgarejo es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol peruano en este año. Aunque, también ha sido de los más polémicos. Es que así como en la Copa Sudamericana 2026 tiene gran éxito, en la Liga 1 cumple con una severa sanción de un año sin poder estar en el banco de suplentes.

En charla con el programa No se pudo de Vorterix (canal de streaming argentino y radio 92.1 FM), Melgarejo reveló que lleva el caso de su suspensión en Liga 1 al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Cabe recordar que fue sancionado con un año fuera de las canchas por fuertes críticas e insultos contra la Copa de la Liga tras la derrota y eliminación de Cienciano ante ADT.

“La verdad que la sanción que tuve después de mis declaraciones, no fueron de las más correctas. Me equivoqué, lo reconozco. Las medidas ya están tomadas. En las instancias, a nivel nacional, salieron negativas, por eso recurrí al TAS. Estamos esperando la resolución del TAS“, aseguró el entrenador argentino del ‘Papá de América’.

Publicidad

Por supuesto, esta suspensión no es nada agradable para un técnico como Melgarejo y lo reconoce. “Es algo que no lo llevo bien porque a mí me gusta estar ahí abajo y tengo que estar en un palco ahí que parece que estoy enjaulado, me vuelvo loco“, reveló.

Horacio acudió al TAS para reducir la sanción de un año impuesta por la federación peruana. No aguanta más. pic.twitter.com/jOA3TZ2oaK — No se pudo (@nosepudovtx) August 14, 2026

Sus declaraciones lo han llevado a esta situación. Para controlarse respecto a las preguntas que puedan llegar de la prensa, el DT de Cienciano confesó que está tratando su efusividad y temperamento con especialistas. Por su parte, en redes sociales, todo está a cargo de su hijo.

Publicidad

“La verdad que a mí me gustaría que me reconozcan a mí, a mi cuerpo técnico, a mis jugadores por el trabajo que estamos haciendo, no por las declaraciones polémicas. Por eso hace un mes, ya lo dije en todos los medios, me estoy tratando con un psicólogo deportivo y un coaching porque al final esas declaraciones no me favorecen“, tiró.

Le falta gol a Cienciano, Horacio pic.twitter.com/pRuGS73PTn — No se pudo (@nosepudovtx) August 14, 2026

Horacio Melgarejo y sus sensaciones tras la goleada a Botafogo

Horacio Melgarejo vive de buena manera el éxito en el Perú, sobre todo por todo lo que ha pasado con este triunfo 6-1 ante Botafogo. Eso lo expresa, pero también revela que el equipo viene al límite y eso puede ser un problema en el corto plazo.

Publicidad

“Estoy contento, feliz, sobre todo por el rendimiento de los chicos, que puedan disfrutar de ese gran día con la familia. Pero ustedes saben bien que nosotros los entrenadores estamos medio locos y, o no sabemos, o no disfrutamos lo que realmente tenemos que disfrutar, porque estamos pensando al ratito ya en el siguiente partido“, apuntó.

Y siguió con su respuesta: “Ahora el domingo jugamos el clásico de la ciudad (ante Deportivo Garcilaso). Estamos enfocados en eso, cambiamos el chip de la Sudamericana al torneo local. Pero sabemos que contra Botafogo es un partido de 180 minutos, no solamente 90. No nos podemos relajar. Más allá de que tenemos una diferencia importante, contra esa clase de jugadores, esos equipos de jerarquía, no podemos ni pestañear“.

pov estás entrevistando al dt de Cienciano pic.twitter.com/crAc7pSb2F — No se pudo (@nosepudovtx) August 14, 2026

Publicidad

Precisamente, en medio de esta serie de Copa Sudamericana 2026, a Cienciano le llega el clásico cusqueño y eso representa un problema para Horacio Melgarejo, quien reconoce que no tiene un plantel largo por el que pueda apostar. Además, desde la Federación Peruana tampoco le han simplificado las cosas.

“Yo estoy hiper feliz con el plantel que tengo desde lo humano, desde lo táctico, lo técnico, lo profesional. Pero eso no quiere decir que no seamos un plantel corto, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y va pasando el tiempo, el torneo Clausura en casi todos los lugares del mundo es más difícil porque todo el mundo se juega cosas importantes y los partidos se ponen muy reñidos. Así que nosotros creo que nos está pasando un poquito de factura eso de que jugamos cada tres días“, admitió.

Y agregó: “Por ejemplo, nosotros ni bien supimos cuando pasamos Lanús, que nos tocaba Botafogo, pedimos a la Federación para que el clásico que jugamos el domingo lo posterguen para llegar descansados a Brasil. Bueno, la Federación nos denegó esa petición, nos dijeron que no. Así que tenemos que jugar el clásico el domingo y el lunes viajar a Brasil. Y a Botafogo, la Federación Brasileña el partido que tenía para este fin de semana se lo canceló“.

Publicidad

DATOS CLAVE