A horas de jugar contra Alianza Lima, el durísimo castigo que recibió UTC que podría mandarlo a Liga 2

UTC recibió una terrible noticia en la previa de enfrentar a Alianza Lima en Matute. Por una deuda económica hacia un exjugador del plantel es que incluso perjudicarían su permanencia en la Liga 1.

Todo va quedando listo para el duelo que cerrará la jornada sabatina en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Alianza Lima recibirá a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva esta noche a las 19:30 horas y acaba de revelarse una muy mala noticia que sin duda alguna afectará la interna del equipo cajamarquino, a tal punto de que ya se habla de un posible descenso a segunda división.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

¿De qué se trata esta situación? Resulta que hace unos momentos acaba de conocerse una resolución oficial por parte de El Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF en donde le restan 3 puntos a UTC y a la vez prohíben la inscripción de nuevos futbolistas en el próximo mercado de pases, además de cumplir con un pago económico.

La directiva de UTC mantiene una deuda con el futbolista John Fajardo y tuvo 45 días para cancelar el pago pendiente. No lo hicieron y ahora recibieron un drástico castigo que de no solucionarse podría alejarlos totalmente de la Liga 1 para ser transferidos a la Liga 2. Por el momento, desde el equipo no se han pronunciado al respecto y tendrán que cancelar la cantidad estipulada.

Publicidad

🚨El Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF ordenó: -3 puntos a UTC y prohibición de inscripción de futbolistas🇵🇪el siguiente periodo de pases, y cumpla con el pago a John Fajardo. Es muy difícil su permanencia en la Liga1. pic.twitter.com/jlciux2QmU — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) August 15, 2026

Es importante tener en cuenta y resaltar que a lo largo de esta temporada 2026, UTC ha sido sancionado con hasta 10 puntos menos en la tabla acumulada del campeonato por deudas económicas con futbolistas. Desde la Federación Peruana de Fútbol han estado al pendiente del tema y ahora incluso se movieron las colocaciones generales complicando en demasía la permanencia en primera división de un equipo cajamarquino que esta noche visita a Alianza Lima.

¿Cómo llegan Alianza Lima y UTC al partido de hoy por el Torneo Clausura 2026?

En cuanto al aspecto netamente futbolístico y sin mencionar la más reciente sanción impuesta por el El Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, Alianza Lima llega al partido de hoy luego de empatar 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Nacional. Los íntimos tienen 8 puntos en el Torneo Clausura 2026 y siguen firmes rumbo al título.

Publicidad

Por otro lado, UTC no la pasa nada bien en este segundo semestre del campeonato ya que en 4 fechas disputadas tan solo ha sumado 2 puntos y se mantiene en los últimos lugares. Los cajamarquinos vienen de igualar 1-1 frente a ADT de Tarma en condición de local y ahora buscarán dar un verdadero golpe jugando en el Estadio Alejandro Villanueva, por más que sea muy complicado.

Fuente: Alianza Lima.

Así quedó la tabla del Acumulado 2026 tras la sanción a UTC

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 48 21 14 6 1 +25 2 Los Chankas 41 21 12 5 4 +4 3 Cienciano 36 21 11 3 7 +9 4 Universitario de Deportes 36 21 10 6 5 +9 5 Cusco FC 36 22 11 3 8 +2 6 FBC Melgar 35 21 10 5 6 +10 7 Deportivo Garcilaso 35 21 10 5 6 +6 8 Alianza Atlético 27 21 7 6 8 0 9 Sport Boys 27 21 7 6 8 -2 10 Sporting Cristal 26 21 7 5 9 0 11 Comerciantes Unidos 26 22 6 8 8 -2 12 Atlético Grau 23 22 6 5 11 -6 13 Sport Huancayo 23 21 6 5 10 -7 14 ADT 21 21 5 6 10 -3 15 FC Cajamarca 21 21 5 6 10 -6 16 Deportivo Moquegua 21 21 5 6 10 -9 17 Juan Pablo II College 21 22 5 6 11 -20 18 UTC 12 21 4 8 9 -10

Publicidad

DATOS CLAVES