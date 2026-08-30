“El arquero de ellos fue figura”: la explicación de Pablo Guede tras la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Pablo Guede habló en conferencia de prensa y explicó la dura derrota de Alianza Lima en Matute. Pese a perder el invicto de locales, el DT argentino mostró tranquilidad en sus declaraciones y reconoció a sus pupilos.

Alianza Lima no pudo conseguir el triunfo que tanto necesitaba ante Deportivo Garcilaso jugando en el Estadio Alejandro Villanueva. Fue un 1-0 a favor de la visita que lo coloca como único líder del Torneo Clausura 2026 y desde la interna del equipo blanquiazul soltaron un mensaje. Fue Pablo Guede quien habló en conferencia de prensa y analizó lo ocurrido la noche de ayer en la cancha.

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El entrenador de Alianza Lima se mostró tranquilo y sobre todo reconoció el esfuerzo de sus jugadores, a pesar de no haber conseguido el objetivo del triunfo. No fue drástico ni mucho menos mostró preocupación por la derrota ya que siempre prevaleció la actitud de los blanquiazules, a tal punto de que destacó al arquero Patrick Zubczuk como una de las grandes figuras del encuentro.

“Creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para ganar. Atacamos por dentro, por fuera. Tuvieron tres oportunidades, hicimos un penal que no pudimos dar vuelta. Hay que seguir intentando, pero creo que hay algo que es básico y es que los chicos lo dejaron todo, hicieron todo lo que estaba en sus manos para empatar y después ganar”; declaró Pablo Guede.

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En cuanto a las diversas acciones que generaron ante Deportivo Garcilaso, el estratega argentino manifestó: “Creo que llegamos 48 veces al área. El arquero de ellos fue figura, hizo 4 o 5 paradas extraordinarias. Lo intentamos por dentro, por fuera, con menos precisión que en otros partidos. Creo que no es un partido para decir ‘uy, estamos muy mal’. En los 90′ nos llegaron 4 veces. Una la sacamos de la línea tras estar mal parados, otra fue un penal y otra una falta”.

¿Cómo quedó Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 tras caer ante Deportivo Garcilaso?

Luego de la derrota de Alianza Lima a manos de Deportivo Garcilaso jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los liderados técnicamente por Pablo Guede no pusieron sumar puntos y se quedaron con 12 unidades en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Es decir, ahora mismo los íntimos ocupan en cuarto lugar por debajo de Universitario de Deportes y los cusqueños.

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Eso sí, todavía van 7 jornadas disputadas hasta el momento y faltan varios puntos en disputa como para tener una idea clara del equipo que finalmente se llevará este segundo semestre del campeonato. Por el momento se sabe que el hincha de Alianza Lima no quedó tranquilo con el rendimiento del equipo en la noche de ayer, así que deberán mejorar a como de lugar para conseguir el objetivo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Pablo Guede analizó la derrota 1-0 de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Matute.

analizó la derrota 1-0 de ante en Matute. Patrick Zubczuk fue destacado por el DT argentino como una de las figuras del encuentro.

fue destacado por el DT argentino como una de las figuras del encuentro. Alianza Lima se quedó con 12 puntos en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026.