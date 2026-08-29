Los 3 jugadores más criticados por los hinchas de Alianza Lima tras la derrota ante Garcilaso: “Paquetes”

Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y cedió terreno en la lucha por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El gol de penal de Beto da Silva marcó la única diferencia en el marcador. Con la derrota, el humor de los hinchas blanquiazules no fue el mejor y hubo varios jugadores apuntados por la derrota.

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Entre los más criticados por los hinchas de Alianza Lima aparecen los nombres de Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Alan Cantero. Estos dos últimos, de hecho, salieron en el entretiempo por decisión de Pablo Guede. En tanto, el lateral derecho completó todo el partido.

Advíncula no tuvo un mal rendimiento. Fue muy participativo en ataque y casi no tuvo fallas en defensa, pero también porque no lo atacaron por su sector. Por eso, de acuerdo al portal Sofascore, tuvo una valoración de 8.3, de lo mejor del equipo junto a Fernando Gaibor (mismo puntaje).

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En tanto, los casos de Paolo Guerrero y Alan Cantero son distintos. El delantero no tuvo una buena noche, ya que fue superado por Agustín Gómez y Aldair Salazar, y no tuvo situaciones de peligro. En tanto, el argentino perdió más de lo que ganó en gambetas, aunque muchas veces le costó largar el balón. Ambos fueron puntuados con 6.8 en Sofascore, siendo los puntajes más bajos entre los titulares.

Las críticas a Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Alan Cantero

Las críticas para Luis Advíncula vienen siendo una constante en cada partido de Alianza Lima. Los hinchas no están para nada conformes con sus actuaciones desde su llegada. Por eso, muchos lo consideran una “estafa” o que el club “le está regalando la plata” por jugar. A estas alturas ya es un ensañamiento.

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En tanto, lo de Paolo Guerrero y Alan Cantero han sido duros cuestionamientos. Para el atacante, mucho tiene que ver con que ya no es el jugador que era y que no tiene que ser más titular. “Para los últimos 15”, aseguraron varios usuarios en la red social X.

Por su parte, a Cantero le han cuestionado que ha sido muy individualista y que hasta ha jugado para “Cantero FC”. También han apuntado al hecho de que ha sido comprado por Alianza Lima “por solo 3 partidos buenos”.

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A la hora de criticar a los 3 jugadores en su conjunto hubo muchos insultos por parte de la afición ‘íntima’ y también algunos dichos como “paquetes”, “muy bajos” o que “no pueden ser titulares”.

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¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras la derrota de local, Alianza Lima tiene una visita complicada para la próxima fecha. Jugará el domingo 6 de setiembre ante Juan Pablo II College en Chongoyape desde las 3:00 P.M.. El partido, como todos los de la Liga 1 Perú, se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

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