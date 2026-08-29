Por qué no juega Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Kevin Quevedo no será parte de la plantilla de Alianza Lima que recibirá a Deportivo Garcilaso en Matute. En la siguiente nota conoce más detalles de la situación cuando ya se hablaba de su posible regreso a las convocatorias.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso tienen todo listo para verse las caras esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Las alineaciones titulares ya fueron confirmadas por ambos entrenadores, así como también los jugadores suplentes que serán claven en el recambio dentro del trámite del partido. Dicho esto, todavía sigue sorprendiendo la ausencia de Kevin Quevedo en la nómina.

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Una vez más, y como tantas veces durante este Torneo Clausura 2026, Kevin Quevedo no figura dentro de los convocados de Alianza Lima para el encuentro de hoy ante Deportivo Garcilaso en Matute. Si bien en los últimos días se pudo conocer de una charla con el total de la plantilla para pedir disculpas por comportamientos del pasado, aún no estaría listo para la competencia.

Así lo entiende muy bien Pablo Guede ya que no tiene al atacante ni siquiera como una opción desde el banco de los suplentes. Por ahora se sabe que Kevin Quevedo deberá seguir trabajando en los entrenamientos para empezar a ganarse un lugar dentro de las planificaciones del comando técnico, de lo contrario se mantendrá desaparecido como viene siendo en este año 2026.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerero. DT: Pablo Guede.

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Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Aldair Salazar, Xavi Moreno, Erick Canales; Carlos Ramos, Kevin Sandoval, Agustín Gonzáles, Francisco Arancibia; Beto Da Silva y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (30/08)

¿Dónde ver UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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