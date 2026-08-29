¡Con gol de Beto da Silva! Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso miden fuerzas en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva alberga uno de los partidos más importantes del fin de semana ya que ambos equipos vienen peleando en la parte más alta del campeonato en este semestre. A continuación, sigue el minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú.
Sigue el minuto a minuto de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerero. DT: Pablo Guede.
Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Aldair Salazar, Xavi Moreno, Erick Canales; Carlos Ramos, Kevin Sandoval, Agustín Gonzáles, Francisco Arancibia; Beto Da Silva y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
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