¡Con gol de Beto da Silva! Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva en el cierre de la jornada sabatina. Sigue todas las incidencias de este partido.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso miden fuerzas en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 . El Estadio Alejandro Villanueva alberga uno de los partidos más importantes del fin de semana ya que ambos equipos vienen peleando en la parte más alta del campeonato en este semestre. A continuación, sigue el minuto a minuto gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú .

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.