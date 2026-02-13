La eliminación de la Copa Libertadores 2026, a manos de 2 de Mayo, ha sido un duro golpe para Alianza Lima. El plan de juego de Pablo Guede, las decisiones dentro del partido como el penal que no cobró Paolo Guerrero, la subestimación al rival y hasta las decisiones del plantel por parte de los directivos se han visto bajo la lupa desde que se consumó este fracaso internacional. Por eso, se vislumbran cambios estructurales de peso.

Durante las últimas horas, han existido rumores respecto a la continuidad de Pablo Guede como entrenador, al trabajo de Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo y Fernando Cabada como directivos. No obstante, ahora podría haber cambios todavía más arriba de la cúpula estructural del Club Alianza Lima.

Es que, según reportó el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados, Jorge Zúñiga se plantearía su salida como presidente de Aliancistas del Perú, grupo acreedor del Club Alianza Lima. Esto sería un golpe todavía más fuerte propinado luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2026.

Según José Varela, Jorge Zúñiga podría dejar de ser el presidente de Aliancistas del Perú (X @Linkeados_).

Los cambios estructurales que suenan dentro de Alianza Lima

Jorge Zúñiga ya había causado impacto en el panorama institucional de Alianza Lima. Luego de la eliminación ante 2 de Mayo tras el empate 1-1 en Matute (y, tras el 1-0 en la ida en Paraguay), el mandatario de Aliancistas del Perú informó varias novedades e, incluso, presentó un documento legal respecto a una junta formal de todos los acreedores del club.

La Junta de Acreedores sostendrá dos reuniones de manera virtual para los días 23 y 26 de marzo, según el documento. La idea para estos encuentros pasa por analizar tanto el presente deportivo del conjunto ‘íntimo’ como la estructura administrativa.

“La pedimos para marzo con la finalidad de evaluar a la actual Administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de Copa Libertadores (esto se pidió antes del partido de vuelta ante 2 de Mayo)”, dijo Zúñiga. Sin embargo, con la eliminación, ahora surgen las especulaciones.

Jorge Zúñiga pide que se analice presente deportivo y administrativo de Alianza Lima (Bolavip Perú).

“No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto“, advirtió el propio presidente de Aliancistas del Perú. Esto podría incluir su propia salida como líder del grupo de acreedores del club, más allá también de lo que podrían ser las posibles salidas del administrador Fernando Cabada, del director deportivo Franco Navarro y/o del gerente deportivo Franco Navarro Mandayo.

Franco Navarro confirmó la continuidad de Pablo Guede como DT de Alianza Lima

Respecto a Pablo Guede, el propio director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, confirmó su continuidad. Lo hizo tras hablar con varios medios de comunicación durante la fiesta en conmemoración al 125º aniversario del club.

“Hay que estar juntos en una historia tan rica como la de Alianza Lima. Tenemos una responsabilidad muy grande. El mensaje fue claro desde inicios de año: queremos alcanzar el primer lugar en el torneo 2026. Para eso nos preparamos y para eso estamos trabajando. Tenemos un cuerpo técnico de gran capacidad y uno de los mejores planteles. Todos debemos estar unidos para conseguir el campeonato“, aseveró.

Sin mencionarlo, garantizó la permanencia de Guede, al destacar a su cuerpo técnico. Sin embargo, las críticas ponen contra las cuerdas al entrenador argentino. De hecho, hay rumores que plantean que el Clásico ante Universitario podría ser un partido límite para su continuidad. Esto se daría en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que se disputaría a fines de marzo.

