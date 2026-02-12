Alianza Lima toma contundente decisión tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima atraviesa un momento complicado tras quedar fuera de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, situación que llevó a Jorge Zúñiga, principal acreedor del club, a expresar un comentario contundente sobre la actualidad del equipo.

El presidente de ‘Aliancistas del Perú’ informó que se realizará una convocatoria a junta de acreedores del club, programada en dos fechas: el 23 y el 26 de marzo, ambas a las 10:00 horas.

¿Qué se discutirá en la junta de acreedores?

Asimismo, Zúñiga detalló que en estas reuniones se abordarán cuatro temas principales. El primero será la presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025 dentro de la administración concursal, seguido de la evaluación de los resultados de dicha gestión.

Posteriormente, se discutirán propuestas para el desarrollo institucional del club dirigidas a la junta de acreedores. Además, se tratarán otros asuntos de interés general para la institución.

Cabe resaltar que, el mandamás aclaró que únicamente podrán participar en esta junta los acreedores cuyos créditos hayan sido debidamente validados por la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, señalando que este requisito es fundamental.

Se tomarán decisión importantes

Por último, Jorge Zúñiga subrayó que la convocatoria a la junta de acreedores se programó para marzo confiando en que el club podría continuar compitiendo en la Copa Libertadores. No obstante, ante los resultados negativos, ahora se hace necesario tomar decisiones importantes.

“La pedimos para marzo con la finalidad de evaluar a la actual Administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de la Copa Libertadores. No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto”, sentenció.

