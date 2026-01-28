Es tendencia:
Las palabras de Esteban Pavez antes de llegar al Perú para jugar por Alianza: “Por algo me llamó Pablo”

Esteban Pavez tuvo duras palabras contra Colo Colo antes de partir de Chile con destino a Perú, para firmar por Alianza Lima.

Por Bruno Castro

Esteban Pavez hablando con la prensa.
© Captura ESPNEsteban Pavez hablando con la prensa.

El último jugador extranjero que fichó Alianza Lima para la temporada 2026 es Esteban Pavez. El volante chileno será uno de los referentes del equipo en el campo, jugador predilecto del actual entrenador argentino. Pero parece que no se va muy contento de Chile, en donde esperaba quedarse, no obstante no estaba dentro de los planes.

El capitán de Colo Colo habló con la prensa antes de viajar al Perú. En el aeropuerto, el volante mostró su desazón por no poder quedarse en el ‘Cacique’ a pesar que era algo que estaba deseando. Pero el técnico Fernando Ortiz simplemente no lo tenía en sus planes para este 2026.

“Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Por algo me llamó Pablo. Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar“, explicó el mediocampista.

Esteban Pavez y una situación parecida a la de Hernán Barcos

La situación de Esteban Pavez es algo parecido a lo que pasó con Hernán Barcos. El argentino había sido uno de los capitanes, jugador importante de Alianza Lima, pero decidieron en el cuadro ‘Blanquiazul’ no renovarle. Dejarlo ir a pesar que este deseaba retirarse en el cuadro de La Victoria.

A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era retirarme en Colo Colo. Y las cosas no salen, el fútbol es de momentos y el año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco del equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias, siempre me hice cargo, siempre di la cara. Hoy en la despedida con mis compañeros, con los trabajadores del club, me sentí muy orgulloso de todo lo que he hecho como capitán y más allá de eso como ser humano”, agregó el chileno.

Esteban Pavez en Colo Colo (Foto: Getty).

Alianza Lima completó sus 7 extranjeros

De esta forma el cuadro de Alianza Lima ya tiene a sus 7 extranjeros para afrontar la Liga 1. Esta es la primera vez en la historia que se permite este número de jugadores que no nacieron en el Perú. Por lo que será algo histórico en el fútbol peruano. Aparte de quitarle oportunidades a futbolistas nacionales que tendrán que luchar por sobresalir para jugar.

¿Qué extranjeros tiene Alianza Lima?

  • Guillermo Viscarra
  • Esteban Pavez
  • Eryc Castillo
  • Mateo Antoni
  • Fernando Gaibor
  • Federico Girotti
  • Alan Cantero

Datos Claves

  • Esteban Pavez es el último de los 7 extranjeros contratados por Alianza Lima para 2026.
  • El volante Esteban Pavez llega tras no ser considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo.
  • Alianza Lima inscribió históricamente a siete foráneos, incluyendo a Guillermo Viscarra y Federico Girotti.
