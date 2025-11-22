La gran sorpresa de este final de temporada fue la decisión radical que tomó el Orlando City, el cuadro de Miami decidió dejar fuera a una de sus grandes figuras. El capitán y salvador muchas veces, Pedro Gallese que terminó su aventura con este club que le abrió las puertas en Estados Unidos. Es por eso que ahora está buscando un nuevo equipo para jugar la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

El portero nacional está todavía vigente, haciendo grandes actuaciones y en la Selección Peruana lo demostró. Pese a cometer un error ante Rusia, luego hizo grandes atajadas que impidieran que la ‘Bicolor’ termine siendo humillada en los dos compromisos. Dejando en claro que puede llegar a entregar mucho a pesar de sus 35 años. Por eso, un nuevo club está interesado en tenerlo en sus filas para el próximo año.

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana (Getty Images).

¿Qué equipo quiere a Pedro Gallese?

Este gigante Sudamericano no sería otro que Colo Colo, club chileno que está analizando el fichaje de un nuevo portero. La decisión todavía no está tomada al 100% ya que depende de una salida. El meta Brayan Cortes estaría siendo tentado para llegar a Peñarol. De darse esta salida, ahí es donde buscarían a un nuevo golero, en el que está Gallese incluido en la lista final.

Publicidad

Publicidad

Según se conoció mediante la cuenta ClaudioColoColo, el meta está en la lista de posibles refuerzos. Corre con la mayor cantidad de oportunidades de llegar a este club pues se encuentra libre. Mientras que sus otros contrincantes para el puesto son Ignacio Arce de Deportivo Riestra y Roberto Fernández de Cerro Porteño.

En este caso, podría ser una buena opción Gallese llegar a un equipo importante como el ‘Cacique’. Siendo un club en el que encontrará la gran posibilidad de pelear títulos, algo que con el Orlando City no pudo hacer. La mayor cantidad de veces con ‘Los leones’ terminó lejos de la parte alta de la tabla, aunque en las últimas temporadas tuvieron más suerte peleando arriba.

Publicidad

Publicidad

¿Qué otro club quiere a Pedro Gallese?

En Colombia también están atentos a la situación de Pedro Gallese, por eso se ha conocido que el América de Cali quiere contar con los servicios del ‘Pulpo’. Siendo uno de los grandes candidatos para poder hacerse con los servicios del portero nacional, así por lo menos lo dan a conocer en el país norteño.

Los ‘Diablos Rojos’ tienen actualmente a Luis Ramos y planean pagar a Cusco FC para mantenerlo una temporada más. Lo cual podría ser algo que anime al golero a decantarse por este club, teniendo en cuenta que va a tener a alguien que lo conozca. Como pasó en Orlando City con Wilder Cartagena, compañero que tuvo en este elenco.

Datos Claves

El Orlando City decidió dejar fuera a su figura, el portero Pedro Gallese , para 2026.

decidió dejar fuera a su figura, el portero , para 2026. El club chileno Colo Colo analiza el fichaje de Gallese si Brayan Cortés sale a Peñarol.

analiza el fichaje de Gallese si sale a Peñarol. El América de Cali de Colombia está interesado en contar con los servicios del portero Gallese.

Publicidad