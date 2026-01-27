Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña reciben defensa inesperada tras separación de Alianza Lima

El clima en Matute se mantiene tenso tras la salida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña del plantel principal. En este contexto, el presidente de la SAFAP, Roberto Silva, intervino para fijar la postura del gremio ante las drásticas medidas tomadas por el club íntimo.

Defensa para Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Silva fue tajante al señalar que, aunque no avalan las faltas, las sanciones en Alianza Lima deben ser justas. “Las indisciplinas o lo que se demuestra como tales tienen que ser sancionadas como corresponde. Nosotros como gremio jamás vamos a avalar ni a defender indisciplinas”, sentenció para Best Cable.

La defensa técnica de la agremiación se centra en que la directiva blanquiazul no actúe de forma impulsiva. El directivo advirtió que “no podemos permitir los excesos en las sanciones, porque para eso existen leyes, normas y reglamentos, y formas claras en las que deberían ser castigados los actos cometidos”.

Respecto al acompañamiento legal tras la separación del equipo, Silva aclaró que el gremio está vigilante de cada paso del proceso. “Vamos a seguir acompañando a los futbolistas para asegurarnos que lo que tengan que asumir como responsabilidad sea acorde a la acción, error o indisciplina cometida”, explicó.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña los implicados. (Foto: X).

Sobre la comunicación directa con los implicados, el titular de SAFAP reveló que ya hubo acercamientos con el entorno de los jugadores. “Hemos podido hablar con ellos y sus representantes para tener mayor información, pero no es que ellos nos hayan solicitado nuestra colaboración”, confesó a la fuente mencionada.

Esta intervención pone en jaque la severidad de las sanciones internas en Alianza Lima, priorizando el marco legal sobre el juicio público. El gremio busca que la responsabilidad que asuman Zambrano, Trauco y Peña sea estrictamente “acorde a la acción cometida”, evitando castigos que consideren fuera de norma.

¿Cuál es la posición de la SAFAP en este caso?

La SAFAP ha puesto en tela de juicio si las recientes y más estrictas modificaciones al reglamento interno de Alianza Lima, que imponen mayor rigurosidad ante las salidas nocturnas, tienen prevalencia sobre la legislación laboral peruana. El gremio de futbolistas argumenta que cualquier sanción laboral, incluyendo una posible rescisión contractual definitiva, debe estar sujeta a un debido proceso.

¿Cuál será el futuro de Alianza Lima?

La salida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima tiene repercusiones más allá de lo deportivo. El club pierde a sus tres principales capitanes y a figuras con gran experiencia en el vestuario, algo clave para lo que resta de la temporada 2026. Además, esta desvinculación por razones disciplinarias podría impactar negativamente en la cotización de los jugadores, según estimaciones de portales especializados, dificultando una transacción para el equipo blanquiazul.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados en Argentina. (Foto: X).

