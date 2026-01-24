La pretemporada de Alianza Lima ha dejado de ser una preparación deportiva para convertirse en una pesadilla legal y mediática tras las graves denuncias por abuso sexual. El escándalo, que involucra a jugadores clave como Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, ha sacudido los cimientos del club justo antes de su debut en la Copa Libertadores.

Bassco Soyer no fue aprovechado en Alianza Lima

Mientras el plantel principal es noticia por investigaciones judiciales tras los hechos ocurridos en Uruguay y denunciados en Argentina, Bassco Soyer brilla con luz propia en Europa. El joven volante volvió a marcar con la Sub-23 del Gil Vicente, alcanzando una racha de cuatro goles en sus últimos cuatro partidos en la Liga Revelação de Portugal.

Esta semana ha sido particularmente oscura para el cuadro íntimo, con la separación indefinida de sus figuras y la irrupción de barristas en los entrenamientos en señal de protesta. En este clima de inestabilidad, el rendimiento de Soyer en el extranjero resalta la cuestionable política de fichajes de la dirigencia, que prefirió invertir en nombres polémicos antes que potenciar a su cantera.

La comparativa es inevitable y dolorosa para el hincha: el club vive horas de angustia judicial en Argentina, mientras su “joya” que dejó ir por falta de minutos se consolida en el viejo continente. Soyer anotó el descuento en la derrota 3-1 ante SC Farense, demostrando un profesionalismo y una eficacia que hoy escasean en el primer equipo blanquiazul.

Bassco Soyer jugando en la Liga 1 con Alianza Lima. (Foto: X).

El caso de Soyer es el reflejo de una gestión que priorizó el retorno mediático de futbolistas como Sergio Peña, quien hoy se encuentra apartado del equipo por tiempo indeterminado. La falta de oportunidades para el juvenil en Matute obligó su partida, y hoy sus goles en Portugal son un reproche constante a las decisiones tomadas en La Victoria.

Con la mira puesta en el torneo local y la fase previa de la Libertadores, Alianza Lima luce fragmentado y golpeado por escándalos extradeportivos que han opacado lo futbolístico. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Bassco Soyer sigue pidiendo a gritos un lugar en la Selección Peruana, lejos del caos que hoy consume al equipo de sus amores.

¿Qué jugadores fueron denunciados en Alianza Lima?

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido separados del equipo profesional. La medida se toma luego de la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años, que alega que los hechos investigados ocurrieron el 18 de enero en un hotel en Montevideo, Uruguay, aunque la denuncia formal fue interpuesta días después en Argentina.

¿Cómo le está yendo a Bassco Soyer?

Tras anotar contra Farense, Bassco Soyer alcanzó los 6 goles en la temporada, lo que lo posiciona como el peruano con el mejor promedio goleador en las ligas formativas de Europa. Soyer se une así a la lista de jóvenes talentos que optaron por dejar Alianza Lima, sin haber debutado o consolidado minutos en el primer equipo, buscando oportunidades en el fútbol formativo europeo.

Bassco Soyer hincha de Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES