Liverpool será uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes debido a la difícil temporada 2025-26. La intención del conjunto de Anfield es empezar a pensar en un futuro sin Mohamed Salah. Para ello, uno de los objetivos buscados apuntaba a Michael Olise, uno de los compañeros y socio de ataque de Luis Díaz en Bayern Múnich.

Hace algunos días, el nombre de Michael Olise se vinculó con Liverpool como posible reemplazo de Mohamed Salah para la temporada 2026-27, según informó TEAMtalk. Los ‘Reds’ lo veían como una opción más que aceptable para fichar en el lugar que deje el egipcio.

Michael Olise, la figura del Bayern Múnich que pensó en fichar Liverpool (Getty Images).

Se llegó a mencionar que una oferta de más de 100 millones de euros al Bayern Múnich podía ser suficiente para que el francés se transforme en nuevo futbolista ‘red’ y regrese a la Premier League (fue figura del Crystal Palace).

Para los ‘Bávaros’ sería una baja más que sensible en caso de una posible venta. Con Luis Díaz y Harry Kane, ha formado un tridente ofensivo, catalogado como uno de los mejores de Europa. Para el francés son 13 goles y 25 asistencias en 36 partidos jugados en esta temporada 2025-26.

Liverpool se baja del fichaje de Michael Olise

Pero, así como el interés surgió, se esfumó al poco tiempo. Sky Sport Alemania confirmó el interés reportado desde Inglaterra de Liverpool por Michael Olise, pero aseguró que el fichaje se considera “poco realista”.

De acuerdo al mencionado medio alemán, Bayern Múnich no quiere vender a su figura, así como tampoco éste quiere salir del club. Así, los ‘Reds’ no quieren entrar en una contienda que parece difícil de ganar. Así, busca otros objetivos para reemplazar a Salah.

Y el apuntado sería Yan Diomandé, de acuerdo al mencionado medio teutón. El joven de 19 años, figura de RB Leipzig, se ha destacado en esta temporada de la Bundesliga 2025-26 y empieza a llamar la atención de los grandes de Europa. Los ‘Reds’ parecen empezar a considerarlo como el nombre a buscar en el próximo verano.

Yan Diomandé, figura de RB Leipzig (Getty Images).

Debido a su juventud y al gran potencial que tiene a futuro, RB Leipzig estaría abierto a negociarlo si llegan ofertas de 100 millones de euros. Liverpool deberá desembolsar una cifra importante si es que quiere tenerlo y anticiparse a los otros clubes que puedan interesarse en su fichaje.

