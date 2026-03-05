El histórico triunfo de Cienciano sobre Melgar en la fase previa de la Copa Sudamericana no pasó desapercibido para la organización del torneo. Tras el dramático 5-4 en la tanda de penales disputada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, el ente organizador destacó públicamente la clasificación del cuadro imperial con un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El partido tuvo todos los ingredientes de una noche copera. Cienciano comenzó ganando el encuentro, pero Melgar logró reaccionar y llevó la definición hasta los penales, elevando la tensión al máximo en el recinto cusqueño. Finalmente, la serie desde los doce pasos terminó favoreciendo al conjunto rojo, que desató la celebración de su hinchada.

Minutos después de confirmarse la clasificación, la cuenta oficial del torneo publicó un mensaje cargado de entusiasmo: “¡Claro que es para bailar! Cienciano lo ganaba, se lo empataron y terminó definiéndolo por penales. Gran paso hacia la fase de grupos”. El comentario fue interpretado como un reconocimiento al carácter y la resiliencia mostrada por el equipo durante la eliminatoria.

La reacción en redes no tardó en aparecer. Hinchas de distintos países recordaron la mística internacional del club cusqueño y celebraron que vuelva a instalarse en la fase de grupos de la competición. El mensaje del torneo reforzó esa idea de que Cienciano sigue siendo un nombre respetado cuando se habla de torneos continentales.

Sudamericana destacó clasificación de Cienciano. (Foto: Copa Sudamericana)

El aura de Cienciano en la Copa Sudamericana

No es casual que el club despierte ese tipo de reconocimiento. Cienciano mantiene un lugar especial en la historia del fútbol sudamericano desde que conquistó la Copa Sudamericana 2003, una gesta que lo convirtió en el primer equipo peruano en ganar un torneo internacional de clubes.

En aquella final histórica, el conjunto imperial derrotó a River Plate de Argentina, consolidando una de las páginas más gloriosas del fútbol peruano. Por eso, cada vez que Cienciano vuelve a competir con éxito en el plano internacional, el recuerdo de aquella hazaña revive y refuerza el aura especial que todavía rodea al club cusqueño.

¿En qué año Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana?

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003, tras vencer en la final a River Plate por un global de 4-3 tras duelos en Buenos Aires y Arequipa.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será este jueves 19 de marzo desde las 20:00 PM en Luque, Paraguay.

Datos claves

Cienciano clasificó a la fase de grupos tras vencer 5-4 en penales a Melgar.

El encuentro decisivo de la Copa Sudamericana se disputó en el estadio Garcilaso de la Vega.

El club cusqueño es el único equipo peruano que ganó la Copa Sudamericana 2003.

