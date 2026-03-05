Alianza Lima recibió una noticia oficial tras la expulsión del ecuatoriano Eryc Castillo en el reciente triunfo ante UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. La Comisión Disciplinaria confirmó la sanción para el extremo y el castigo impactará de inmediato en el próximo partido del equipo blanquiazul.

Según el reporte oficial de suspensiones, Castillo deberá cumplir una fecha de castigo, por lo que no podrá jugar ante FBC Melgar en el duelo correspondiente a la jornada 6 del campeonato. El partido se disputará este lunes 9 de marzo desde las 8:30 PM en el estadio Alejandro Villanueva, un encuentro clave para las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026.

La expulsión del ecuatoriano se produjo en el partido disputado en Cajamarca ante UTC, cuando el árbitro Micke Palomino decidió mostrarle tarjeta roja directa a los 70 minutos tras una acción polémica. Según el informe arbitral, el atacante lanzó un manotazo contra el futbolista David Dioses, lo que provocó su inmediata salida del campo.

La jugada generó debate entre hinchas y analistas, ya que la acción ocurrió en medio de un partido intenso que terminó con victoria blanquiazul. Sin embargo, el informe del árbitro fue suficiente para que se aplique la suspensión automática que ahora deja a Castillo fuera de un duelo importante.

Se hizo oficial la fecha de sanción para Eryc Castillo. (Foto: X)

Eryc Castillo perjudica a Alianza Lima

La baja representa un problema para el técnico Pablo Guede, que pierde a uno de sus extremos en un momento donde el equipo todavía busca consolidar su funcionamiento ofensivo. Ante Melgar, el comando técnico deberá reacomodar el ataque y definir quién ocupará ese lugar en el once titular.

Así, Alianza Lima afrontará el choque ante el cuadro arequipeño con una ausencia sensible y con la presión de seguir sumando en el Torneo Apertura 2026, mientras los hinchas esperan que el equipo responda pese a la baja de Eryc Castillo en Matute.

¿Cuánto vale actualmente Eryc Castillo?

Eryc Castillo vale 550 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 2,50 millones de euros, eso fue en el 2020 cuando jugaba para el Santos Laguna y tiene 24 años.

¿Hasta cuándo Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Eryc Castillo tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la última información de Transfermarkt. Hay que recordar que el extremo ecuatoriano llegó a tienda íntima en enero del 2025 y renovó su vínculo en octubre del 2025.

Datos claves

Eryc Castillo recibió una fecha de sanción tras su expulsión ante UTC de Cajamarca.

El extremo recibió tarjeta roja directa al minuto 70 por un manotazo a David Dioses.

Castillo será baja ante FBC Melgar este lunes 9 de marzo a las 8:30 PM.

