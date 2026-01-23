Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima tomó nueva y severa medida contra Zambrano, Trauco y Peña tras denuncia por abuso sexual

El club 'íntimo' volvió a pronunciarse y esta vez lo hizo para dejar en claro su postura tras fuerte denuncia. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima tomó nueva y severa medida tras denuncia por abuso sexual.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima tomó nueva y severa medida tras denuncia por abuso sexual.

Se reveló una nueva acción que estaría evaluando Alianza Lima tras la suspensión indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. ¿Qué determinación habría adoptado ahora el club ‘blanquiazul’?

Tras hacerse pública la denuncia presentada por una joven argentina contra tres integrantes del plantel ‘íntimo’, tanto el comando técnico como la directiva decidieron separar de manera indefinida a los implicados.

Alianza Lima tomó nueva medida contra jugadores denunciados

Sin embargo, la situación no terminaría allí, pues según declaró el asesor legal de la SAFAP, Jhonny Baldovino, Alianza Lima habría otorgado un plazo a los tres jugadores involucrados para que presenten su descargo sobre la polémica.

Alianza les ha dado 6 días (a los jugadores) para que den su descargo. En ese lapso están exonerados de trabajar, pero después de ese tiempo ya deben tomar una decisión definitiva”, expresó en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Si te despiden de manera intempestiva, es un despido arbitrario y eso conlleva indemnización. No hay que dejarse llevar por las emociones que puedan desbordar el tema, sino ahondar en lo legal”, señaló en el programa de YouTube ‘Nada que no Sepa’.

El desgarrador relato de la víctima de agresión sexual que denunció a Zambrano, Peña y Trauco: “Fui sometida”

¿Qué dijo el abogado de Sergio Peña al respecto?

El abogado del futbolista publicó un comunicado en el que rechaza de manera categórica algunas de las acusaciones planteadas en la denuncia contra los jugadores.

Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan. Una es conocida de uno de los jugadores desde hace años. Ha sucedido la última noche en donde futbolísticamente no tenían nada que hacer“, expresó.

Finalmente, dejó en claro lo siguiente: “Si es que él vio que hubo un encuentro sexual entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él (Sergio) estuvo en la habitación”.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima otorgó un plazo de 6 días a los jugadores para presentar sus descargos.
  • Los futbolistas, incluido Sergio Peña, están exonerados de trabajar durante el periodo de descargo.
  • El asesor Jhonny Baldovino advirtió que un despido intempestivo podría considerarse como un despido arbitrario.
