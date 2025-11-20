Mientras en Alianza Lima no anuncian su renovación, el modesto club de Uruguay que busca a Hernán Barcos

La continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima podría empezar a complicarse de cara a la temporada 2025. Con el final de su vínculo contractual muy cerca, todavía no hay indicios muy certeros de que realmente pueda darse una pronta renovación y a raíz de esta situación es que desde el fútbol uruguayo alzaron la mano para intentar un fichaje que sin duda alguna sorprendería a varios.

Durante las últimas horas se pudo conocer que Albion FC, equipo uruguayo que actualmente milita en la segunda división, está interesado en contar con los servicios de un Hernán Barcos que a sus 41 años de edad sigue despertando propósitos en directivas a nivel sudamericano. Eso sí, todavía no hay nada confirmado al respecto o siquiera una oferta concreta de por medio.

“Albión quiere reforzarse para su vuelta a 1ª y busca la llegada del histórico delantero argentino, Hernán Barcos. Viene de una buena temporada en Alianza Lima.”; detalló recientemente el portal deportivo ‘Pases Uruguay‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda claro que en Matute deberían ponerse alertas si es que aún sueñan con la renovación del experimentado goleador.

¿Realmente se dificulta la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Uno de los puntos en donde podría complicarse la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima tiene que ver con la situación de Paolo Guerrero. El ‘9’ nacional ya tendría un acuerdo de renovación y próximo a cumplir 42 años, claramente es un escenario de dificultad el hecho de contar con dos delanteros de dicha edad. Además, el aspecto futbolístico los terminaría alejando de los planes del club.

Es más, distintas informaciones aseguran que la directiva blanquiazul planea la llegada de refuerzos extranjeros en ofensiva pensando en la temporada 2026, por lo que el ‘Pirata‘ ya no gozaría de tanta continuidad como quizá le gustaría. Es muy probable que al término de la Liga 1 2025 se conozcan mayores detalles al respecto y recién se pueda revelar la decisión de las partes implicadas.

Los números de Hernán Barcos con Alianza Lima en la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Hernán Barcos ha disputado un total de 44 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en los cuales pudo anotar 14 goles y dar 5 asistencias sumando 2.415 minutos de competencia. Gracias a dichos números es que Albion FC de Uruguay lo tiene en carpeta y a la espera de la resolución final que se pueda tomar en la interna de Matute.

