Alianza Lima sigue en la búsqueda de un nuevo centrodelantero, sin definir aún el futuro de Paolo Guerrero ni de Hernán Barcos. En este sentido, se conoció en las últimas horas que realizó una oferta al Racing Club de Argentina por un préstamo con cargo y con opción de compra por Adrián Balboa para su retorno a Matute.

Adrián Balboa llegó a Racing a comienzos de este 2025, pero no pudo consolidarse en el once titular. La presencia de Adrián ‘Maravilla’ Martínez le impidió ganarse un lugar como el centrodelantero titular del equipo de Gustavo Costas. Ahora, es uno de los nombres que podría salir del club y apareció nuevamente Alianza Lima.

Cabe recordar que ‘Rocky’ Balboa estuvo en el club de La Victoria entre mediados de 2019 y mediados de 2020. En 26 partidos, anotó 5 goles y dio 4 asistencias. No fueron números deslumbrantes, pero dejó un buen recuerdo en el hincha blanquiazul y ahora se buscaría su regreso, pero la situación se complica.

Racing Club rechaza oferta de Alianza Lima por Adrián Balboa

La oferta se analizó durante las últimas horas hasta llegar a una respuesta. Tal como informó el periodista de Bolavip Argentina, Germán García Grova, Racing Club rechazó la propuesta que llegó desde Alianza Lima.

Germán García Grova informó que Racing rechazó la oferta de Alianza Lima por Balboa (X @GerGarciaGrova).

De todas maneras, hay una posibilidad para que Alianza Lima pueda quedarse con los servicios de Adrián Balboa. Según informó el periodista Gerson Cuba en Perú, Racing sólo traspasaría a ‘Rocky’ mediante una compra. Por ende, los ‘Blanquiazules’ deben replantearse los pasos a seguir respecto a su posible llegada.

Esto afecta directamente los planes de Franco Navarro y la dirección deportiva de los ‘Grones’ en este mercado. Evidentemente, Balboa era el apuntado para sumarse al equipo de Néstor Gorosito, mientras se avanza en la renovación de Paolo Guerrero y sigue en duda la de Hernán Barcos.

Gerson Cuba confirmó que Racing pide una compra del pase de Adrián Balboa (X @gersoncuba2603).

En este sentido, los centrodelanteros para 2026 en Alianza Lima aún no están definidos. Los próximos días serán cruciales para terminar de negociar por Balboa o por algún otro nombre que permita pelearle el puesto de 9 a los experimentados que tuvo Gorosito en este 2025.

Las estadísticas de los centrodelanteros de Alianza Lima

Mientras se evalúa los pasos a seguir por Adrián Balboa, quien marcó 7 goles en 39 partidos disputados este 2025 en Racing, Alianza Lima sigue contando con Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El ‘Depredador’ lleva anotados 16 goles en este 2025 en 35 partidos jugados (2.048 minutos en total) con los ‘Íntimos’. En tanto, el ‘Pirata’ lleva 14 tantos en 44 encuentros disputados (2.415 minutos).

DATOS CLAVES