Universitario tomó una decisión y sí hará por Javier Rabanal lo que le negó a Jorge Fossati

Universitario tomó una decisión estratégica que marca un antes y un después en su política deportiva: el club le ofrecerá un contrato por dos temporadas al técnico Javier Rabanal, una señal clara de respaldo institucional que contrasta directamente con lo ocurrido semanas atrás con Jorge Fossati, a quien solo se le otorgó un vínculo anual antes de su salida.

La apuesta por el técnico Javiera Rabanal no es menor. En la interna crema consideran que el proyecto necesita continuidad real y estabilidad, algo que nunca terminó de consolidarse con Jorge Fossati. El corto plazo fue uno de los factores que desgastó la relación con el extécnico uruguayo, quien sintió que el margen de maniobra era reducido y que cada resultado condicionaba su futuro inmediato.

El nuevo contrato por dos años busca enviar un mensaje contundente: Universitario quiere un proceso, no un parche. La dirigencia entiende que el plantel está en plena etapa de recambio y que el próximo entrenador necesita tiempo para imponer su idea, trabajar juveniles y planificar refuerzos.

La comparación es inevitable. Con Jorge Fossati, pese a los títulos y la experiencia, el respaldo nunca fue total en términos contractuales. Esa fragilidad terminó pasando factura y derivó en su salida, dejando la sensación de que Universitario no protegió su propio proyecto deportivo en un momento clave de consolidación.

El cuerpo técnico de Javier Rabanal festejando el título 2025 de Independiente del Valle. (Foto: IDV)

¿Cuánto tiempo de contrato tiene Javier Rabanal con Universitario?

Universitario le ofrece un contrato de dos temporadas al técnico Javier Rabanal. Esta situación despertó la comparación con el último entrenador crema: Jorge Fossati. De hecho, la decisión del cuadro merengue rompe los moldes de la Liga 1, puesto que habitualmente los estrategas tienen el respaldo por una temporada.

Ahora, con Javier Rabanal, el club busca corregir ese error. El contrato por dos temporadas no solo es una muestra de confianza, sino también una advertencia interna y externa: Universitario quiere estabilidad, apuesta por el largo plazo y entiende que sin continuidad en el banco, no hay éxito sostenido.

Javier Rabanal dirigiendo a Independiente del Valle. (Foto: IDV)

¿Por qué Jorge Fossati se fue de Universitario?

Jorge Fossati dejó Universitario al no llegar a un acuerdo con la dirigencia para su continuidad. Según trascendió, el entrenador quería un centro de entrenamiento no tan alejado como Campo Mar y mejoras económicas.

¿Por qué Universitario eligió a Javier Rabanal como nuevo técnico?

Universitario eligió al entrenador Javier Rabanal puesto que es un técnico con experiencia comprobada, un sistema táctico definido y un plan de trabajo apoyado en las divisiones juveniles del club crema.

