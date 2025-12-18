Bomba en Alianza Lima, Paolo Guerrero anunció la fecha oficial de su retiro del fútbol profesional

Una verdadera bomba sacudió a Alianza Lima y al fútbol peruano. Paolo Guerrero confirmó públicamente la fecha de su retiro y dejó una frase que ya recorre todo el continente: el 2026 será el último año de su carrera profesional. La decisión, según contó el propio delantero, ya fue tomada junto a su familia y no tiene marcha atrás.

“El 2026 será mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada junto a mi familia”, expresó Guerrero en charla con RPP Deportes, dejando claro que no se trata de una duda ni de una posibilidad, sino de un cierre planificado. El ‘Depredador’ quiere despedirse en sus propios términos, jugando una última temporada completa y cerrando su carrera “bien”, como él mismo remarcó.

El anuncio genera un impacto directo en Alianza Lima. No solo porque se trata del máximo referente del plantel, sino porque obliga al club a pensar desde ahora en el futuro sin su máxima figura histórica. La presencia de Guerrero condiciona decisiones deportivas, fichajes y roles dentro del equipo, y su retiro marca el inicio de una transición inevitable.

A nivel emocional, la noticia golpea fuerte al hincha. Paolo Guerrero no es un futbolista más: es el máximo goleador de la Selección Peruana, el capitán eterno y uno de los íconos más grandes del fútbol nacional. Saber que el 2026 será su último baile convierte cada partido que juegue desde ahora en un capítulo final de una carrera legendaria.

Paolo Guerrero triste en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Paolo Guerrero anunció su retiro profesional

El 2026 ya no será una temporada más. Será el año de despedida de Paolo Guerrero, el último recorrido de un delantero que marcó época dentro y fuera del país. Alianza Lima y el fútbol peruano se preparan, desde hoy, para decirle adiós a uno de los nombres más grandes de su historia.

Así lo declaró el propio delantero Paolo Guerrero. Con actuales 41 años, el atacante cumplirá 42 en enero del 2026 y esa temporada será la última en la que juegue de manera profesional. Además, cerrará su etapa vistiendo la camiseta de Alianza Lima y, quizá en un probable retiro, la de la Selección Peruana.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero está próximo a cumplir 42 años pues nació el 1 de enero de 1984.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero renovó una temporada más con Alianza Lima y extendió su vínculo hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Paolo Guerrero confirmó oficialmente que se retirará del fútbol profesional en el año 2026.

El delantero cumplirá 42 años de edad durante su última temporada con Alianza Lima.